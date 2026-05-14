Querido actor peruano denuncia haber SUFRIDO bullying laboral por sus compañeros

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El joven artista peruano sorprendió a sus seguidores al relatar una cruda experiencia de bullying laboral vivida en el extranjero. Durante las grabaciones de una conocida película, el actor enfrentó un ambiente tóxico marcado por la exclusión y la indiferencia de sus propios colegas de trabajo.

Un ambiente de trabajo fracturado

La tensión en el set de grabación comenzó cuando el intérprete decidió no participar en reuniones sociales con alcohol. Esta postura provocó que el resto del elenco iniciara una campaña de aislamiento profesional y personal, afectando gravemente la química necesaria para el desarrollo de las escenas.

"Al día siguiente, como nadie me miraba a los ojos, nadie me hablaba, me ignoraban, me cerraban el paso, me daban la espalda. Toda la química había desaparecido", indicó el joven actor.

Según Brando Gallesi, el problema fue escalando ante la mirada de los responsables del proyecto cinematográfico sin encontrar solución alguna. El actor intentó buscar el respaldo de la dirección, pero sintió que su denuncia fue minimizada y que prevalecieron las dinámicas de grupos cerrados o argollas.

"Lo hablé con el director. No se tomaron en verdad cartas en el asunto correctamente, creo yo. Nadie me dijo qué pasó, qué sucedió, qué hablaron", explicó el influencer.

Falta de protocolos y resiliencia

El testimonio del joven de 23 años pone en duda la efectividad de las productoras para manejar crisis internas. El artista lamentó que el hostigamiento laboral siga siendo un problema vigente en el país debido a la ausencia de estrategias claras que protejan la integridad de los trabajadores.

"El bullying laboral es un tema que sigue pasando, sobre todo en el Perú, porque no hay buenas estrategias en las empresas para manejar ese tipo de situaciones", señaló.

A pesar de los momentos amargos en Uruguay, el actor ha decidido enfocarse en su crecimiento independiente y empresarial. Gallesi sostiene que ha logrado superar este episodio de maltrato profesional distanciándose de personas que no aportaron a su bienestar, priorizando actualmente su salud mental y metas personales.

El actor contó los problemas que pasó.

"Estoy en otra etapa, me va bien y no necesito de esa gente para seguir creciendo", relató el actor.

La denuncia pública busca que se implementen medidas preventivas contra el bullying laboral para evitar que otros talentos sufran situaciones similares. Es fundamental que el cine local garantice espacios seguros donde el respeto sea la base fundamental para combatir el hostigamiento laboral en el competitivo mundo del entretenimiento peruano.