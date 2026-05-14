Hernán Barcos: Histórico club de LIGA 2 busca fichar al 'pirata' para el Torneo Clausura 2026

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El 'pirata' podría abandonar las filas del FC Cajamarca debido al complejo momento que atraviesa el equipo en la tabla de posiciones actual. Ante esta situación, un club de la Liga 2 apareció como el principal interesado en asegurar los servicios del experimentado y veterano delantero.

El plan del equipo poeta en Trujillo

Desde la directiva de la institución trujillana son conscientes de que un futbolista de tal envergadura elevaría considerablemente la competencia interna del grupo. La intención del club es recuperar el protagonismo perdido y consideran que el atacante es la pieza clave para este objetivo.

Según Luis Gálvez, gerente deportivo del equipo a través de L1MAX, el interés por incorporar al artillero es real y se mantiene latente en las oficinas del club. No obstante, la administración es respetuosa de los vínculos contractuales vigentes y esperará el momento adecuado para entablar una negociación formal.

"La valoración está. Es un delantero que con nosotros se cansaría de hacer goles. Si se desvincula encantado que venga. Es un tremendo jugador, pero hay que respetar que tiene contrato", indicó el gerente.

El gerente deportivo enfatizó que la jerarquía del jugador permitiría al equipo tener un referente de área letal para afrontar la segunda mitad del año. La posibilidad de jugar en el ascenso no sería impedimento para intentar concretar este importante movimiento en el mercado.

Negociaciones pendientes por el goleador

La situación de Barcos en el norte del país no ha sido la esperada a inicios de temporada por los malos resultados colectivos. Por ello, el entorno del futbolista no descarta evaluar propuestas que ofrezcan un proyecto deportivo sólido con ambiciones claras de éxito.

Aunque existen otros rumores en el mercado local, la opción más concreta y pública ha llegado desde el cuadro poeta en las últimas horas. El club espera que en junio se aclare el panorama contractual del delantero para proceder con una oferta que resulte irrechazable.

"De momento, no. Sé que tiene contrato en FC Cajamarca. Nos hubiera gustado que esté acá, pero si se desvincula encantado que venga. Es un tremendo jugador, pero hay que respetar que tiene contrato", indicó.

Las próximas semanas serán determinantes para dilucidar el porvenir de un artillero que todavía tiene mucha vigencia en el fútbol nacional. La hinchada trujillana se mantiene expectante ante lo que sería uno de los fichajes más mediáticos de la historia de la segunda división.

La posible llegada de Hernán Barcos a la César Vallejo potenciaría las opciones del club trujillano en la Liga 2 este 2026. Su salida de FC Cajamarca facilitaría este fichaje estratégico de cara al inicio del próximo Torneo Clausura peruano.