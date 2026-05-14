Cienciano anuncia restricciones para hinchas visitantes en el duelo ante Alianza Lima

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El próximo sábado 16 de mayo, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega será escenario de uno de los partidos más esperados de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026. Cienciano recibirá a Alianza Lima en un duelo que enfrenta a dos equipos con aspiraciones distintas: los cusqueños buscan recuperar terreno en la tabla, mientras los blanquiazules intentan consolidar su liderato y acercarse al título del Apertura.

Alianza Lima, bajo la dirección técnica de Pablo Guede, se mantiene como el sólido líder del campeonato. En sus últimos partidos, empató con Sporting Cristal en Matute y previamente había sumado victorias consecutivas, mostrando regularidad y contundencia ofensiva.

Por su parte, Cienciano atraviesa un buen momento: suma tres fechas sin derrotas, con triunfos ante Comerciantes Unidos y Atlético Grau, además de un empate frente a UTC de Cajamarca. Esa racha le permitió acercarse a los puestos de vanguardia y mantener vivas sus opciones de pelear por el título.

Alianza y Cienciano se enfrentará este sábado 16 de mayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Restricciones anunciadas para el encuentro

En medio de la expectativa por el partido, Cienciano emitió un comunicado oficial informando que, por disposición de una Resolución Subprefectural, el club cusqueño determinó que no se permitirá el ingreso de banderolas ni instrumentos musicales por parte de los hinchas victorianos durante su visita.

La medida, según señalan, busca garantizar la seguridad y el orden dentro del estadio, evitando así posibles incidentes que puedan empañar el espectáculo deportivo. El club exhortó a los aficionados a respetar las normas establecidas para vivir una jornada en tranquilidad.

Este tipo de restricciones no es nuevo en partidos de alto riesgo, especialmente cuando se enfrentan equipos con gran convocatoria como Alianza Lima. La decisión responde a la necesidad de prevenir desmanes, tanto dentro y fuera del estadio, y asegurar que el encuentro se desarrolle en un ambiente de respeto.

Aunque la medida ha generado debate entre los hinchas blanquiazules, las autoridades locales respaldaron la disposición como parte de un plan de seguridad integral.

El choque entre Cienciano y Alianza Lima promete emociones dentro del campo y un marco especial fuera de él. Mientras los cusqueños intentan recuperar protagonismo, los íntimos buscan mantener su paso firme hacia el título del Apertura.

Las restricciones anunciadas marcan el tono de un partido que, más allá de lo deportivo, refleja la importancia de la seguridad en los estadios peruanos. El sábado, Cusco será testigo de un duelo que combina historia, pasión y la expectativa de miles de hinchas.