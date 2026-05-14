Reconocida actriz PIERDE LA VIDA tras ser atropellada en PLENA GRABACIÓN: Su hija presenció el fatal accidente [VIDEO]

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La industria artística rusa se encuentra de luto tras la muerte de Ksenia Dobromilova, actriz, modelo y fotógrafa de 34 años, quien perdió la vida luego de ser atropellada por una motocicleta mientras participaba en un rodaje urbano en Moscú.

El accidente ocurrió cuando uno de los motociclistas realizaba una acrobacia conocida como "caballito" y perdió el control del vehículo, impactando violentamente contra la artista.

Según medios internacionales, Dobromilova se encontraba agachada en medio de la vía grabando y fotografiando maniobras de motociclistas para generar contenido audiovisual destinado a redes sociales. El hecho quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, generando conmoción entre miles de usuarios.

#ATENCIÓN 🚨🇷🇺 Murió una bloguera motociclista tras ser atropellada mientras grababa un video en una vía de Moscú, Rusia.



La víctima fue identificada como Ksenia Dobromilova, de 34 años. El conductor de la motocicleta fue detenido. pic.twitter.com/NldkwEqXFe — ElTrino.Co (@EltrinoCo) May 7, 2026

Tras el impacto, miembros del equipo de grabación y paramédicos acudieron rápidamente para auxiliar a la actriz. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, falleció mientras era trasladada en ambulancia hacia un hospital cercano. Reportes señalan que sufrió un severo traumatismo craneal y múltiples fracturas.

Su hija presenció el fatal accidente

Uno de los aspectos más dolorosos de la tragedia fue que la hija pequeña de Ksenia se encontraba en el lugar de la grabación y habría sido testigo directo del atropello mortal. Diversos medios señalaron que la menor acompañó a su madre al set sin imaginar el desenlace fatal de la jornada.

El caso generó una ola de comentarios en redes sociales, donde seguidores y colegas lamentaron la muerte de la artista y cuestionaron las condiciones de seguridad bajo las que se desarrollaba la grabación. Incluso, algunas versiones apuntan a que no existían medidas adecuadas de protección en la vía pública utilizada para el rodaje.

Motociclista enfrenta investigación penal

El conductor implicado fue identificado como Maxim Zaviryukha, de 34 años, quien sufrió lesiones menores y actualmente permanece bajo arresto domiciliario mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades rusas evalúan posibles cargos por homicidio por negligencia y violación de normas de tránsito, delitos que podrían derivar en una condena de hasta cinco años de prisión.

De acuerdo con los reportes, el motociclista aseguró ante la Policía que era amigo cercano de la víctima y calificó lo ocurrido como "un trágico accidente". Paralelamente, las autoridades también investigan si la producción incumplió protocolos mínimos de seguridad para este tipo de grabaciones extremas.

La muerte de Ksenia Dobromilova no solo deja un profundo vacío en el mundo artístico ruso, sino que además reabre el debate sobre los riesgos de realizar grabaciones peligrosas en espacios públicos sin las garantías necesarias. La tragedia, marcada por la presencia de su hija y la difusión del accidente en redes sociales, ha impactado a miles de personas alrededor del mundo.