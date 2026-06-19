Senamhi prevé más lloviznas en Lima por El Niño: "En este invierno las condiciones cálidas estarán presentes"

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Aunque el calendario marca el inicio del invierno para este domingo 21 de junio, Lima se prepara para una temporada atípica. El Senamhi informó que las condiciones cálidas persistirán en la costa central debido al desarrollo del Niño Costero, lo que favorecerá la presencia de lloviznas y una mayor humedad.

En dialogo con Exitosa, el ingeniero Yury Escajadillo, subdirector de Predicción Climática, señaló que este invierno no será el clásico de mañanas frías con una temperatura que se mantenga, sino uno con temperaturas más altas de lo habitual.

"Hoy nos acompañó una llovizna, o garúa, bajo un aviso meteorológico que durará entre hoy y mañana. Sin embargo, pese a esta garúa, en toda la costa, especialmente en Lima, las temperaturas están siendo más cálidas de lo normal y es lo que nos va a marcar en los siguientes meses en el invierno del 2026", explicó.

El Niño Costero y sus efectos

Escajadillo detalló que el mar frente a Lima se encuentra más caliente de lo habitual, lo que genera un escenario prolongado de calor. A diferencia de fenómenos como friajes o heladas, que duran pocos días, el Niño Costero es estacional y se extenderá incluso hasta el verano del próximo año.

"Estamos en pleno desarrollo de un Niño Costero, ello significa tener aguas cálidas. Este evento no dura días, sino que nos acompañará hasta el verano del próximo año", señaló.

Esto implica que los limeños experimentarán temperaturas mínimas de 16 °C o 17 °C en las primeras horas del día, valores considerados anómalos para la estación. En zonas como La Molina y Santa Anita, incluso podrían registrarse picos de 27 °C en jornadas puntuales, dependiendo de la cobertura nubosa.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el ingeniero Yury Escajadillo, subdirector de Predicción Climática del Senamhi, advirtió que Lima registraría más lloviznas debido a la influencia del fenómeno El Niño. El especialista explicó que, pese al inicio del invierno,... pic.twitter.com/MWNGGTsq8E — Exitosa Noticias (@exitosape) June 19, 2026

Las lloviznas seguirán presentes, como es habitual en invierno y otoño, pero la sensación térmica no descenderá como en años anteriores. El especialista de la institución subrayó que la población debe adaptarse a este nuevo patrón climático, que combina humedad con temperaturas cálidas.

"Las lloviznas son clásicas del invierno y el otoño. Esto nos va a acompañar, pero la sensación térmica no va a descender", puntualizó.

Impacto en la vida cotidiana

El Senamhi ya ha sostenido reuniones con representantes del emporio comercial de Gamarra, quienes manifestaron preocupación por la venta de ropa de invierno. La persistencia de temperaturas cálidas podría afectar la demanda de prendas abrigadoras, obligando a comerciantes y consumidores a replantear sus hábitos.

"No es que esto vaya a durar una semana, sino hasta el próximo año", advirtió Escajadillo, en referencia a la necesidad de que sectores como el textil se adapten a las condiciones climáticas.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación con Exitosa, la presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, manifestó que más de 100 mil trabajadores del emporio comercial se verían afectados de forma directa y más de 200 mil indirectamente ante un fenómeno El Niño... pic.twitter.com/b33Q8cg5Ju — Exitosa Noticias (@exitosape) June 17, 2026

El invierno limeño de 2026 se perfila como uno de los más inusuales de las últimas décadas. Entre lloviznas persistentes y temperaturas cálidas, la capital vivirá un escenario marcado por el Niño Costero, que impactará tanto en la rutina diaria como en la economía. El mensaje es claro: prepararse para un invierno diferente, donde la garúa convivirá con un calor inesperado.