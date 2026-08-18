Emergencia en Chile: decretan estado de excepción por aluviones que inundan Antofagasta

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La región chilena de Antofagasta vive una emergencia inédita tras las intensas lluvias que activaron quebradas y generaron aluviones en varias comunas. Tocopilla es la zona más golpeada, con calles convertidas en ríos de barro, viviendas anegadas y vehículos arrastrados.

La magnitud del desastre llevó al gobierno de José Antonio Kast a decretar estado de excepción constitucional de catástrofe, movilizando recursos militares y civiles para contener la crisis.

Intensas lluvias inundan calles

El fenómeno se originó por una baja segregada, un núcleo frío en altura que provocó lluvias intensas, nieve y tormentas eléctricas en pleno desierto de Atacama. La fuerza del agua activó quebradas en Tocopilla, Taltal y la cordillera de la costa, generando deslizamientos que arrasaron con todo a su paso.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) advirtió una muy alta probabilidad de nuevos aluviones, lo que obligó a evacuar preventivamente sectores completos.

⚠️🌊 #Tocopilla | IMPRESIONANTE



La velocidad con que baja el agua por las quebradas es realmente impresionante. 🌧️🌊 El aluvión avanza con gran fuerza, arrastrando agua y sedimentos por distintos sectores.



⚠️ Mucha precaución en zonas de quebradas y sectores bajos. Evita... pic.twitter.com/PA4TedQFfi — Escena Operativa (@Lexmore88) August 18, 2026

En Tocopilla, seis barrios fueron desalojados: Pacífico Norte, Tres Marías, 5 de Octubre, 18 de Septiembre, Almirante Riveros y O'Higgins. Más de dos mil personas fueron trasladadas a albergues, mientras que en Taltal se reportó la primera víctima fatal, producto de un accidente de tránsito relacionado con las condiciones meteorológicas.

La emergencia también afectó la infraestructura estratégica de la región minera, con cortes de rutas y complicaciones en el transporte de insumos. El gobierno dispuso el traslado preventivo de 540 internos del penal de Tocopilla hacia Antofagasta, como medida de seguridad ante el riesgo de inundaciones.

Además, se declaró Alerta Roja en las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla, reforzando la presencia de equipos de emergencia y militares en las zonas críticas.

Impacto social y reacciones

La emergencia no solo golpeó a la población local, sino también a comunidades extranjeras residentes en la región. El Consulado de Bolivia en Antofagasta habilitó refugios para sus connacionales y pidió seguir las instrucciones de las autoridades chilenas.

En paralelo, el gobierno central convocó reuniones de urgencia para coordinar un plan de contingencia nacional, mientras se multiplican las imágenes en redes sociales que muestran la magnitud del desastre.

Los aluviones en Antofagasta revelan la vulnerabilidad de las ciudades del norte chileno frente a fenómenos meteorológicos poco comunes en la zona más árida del planeta.

Con miles de evacuados, una víctima confirmada y daños materiales de gran magnitud, la prioridad de las autoridades es proteger a la población y garantizar la conectividad en una región clave para la minería y la economía del país. La declaración de estado de excepción busca dar respuesta rápida y efectiva, mientras la ciudadanía enfrenta la incertidumbre de un fenómeno que aún no se disipa.