Marco Rubio sostuvo primera reunión con el nuevo canciller de Venezuela y reafirma el plan de transición

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La diplomacia hemisférica experimentó un hito bilateral este lunes con la visita oficial a Washington de Oliver Blanco, recién designado canciller de Venezuela, con el finde reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Con apenas 34 años y sin carrera diplomática tradicional, Blanco se convirtió en el primer jefe de la diplomacia venezolana en ser recibido formalmente por el el funcionario norteamericano desde junio de 2016, cuando John Kerry se reunió con Delcy Rodríguez en Santo Domingo.

El cónclave, que se extendió por 45 minutos en el Salón Comedor de Estado Henry Clay del Departamento de Estado, incluyó también reuniones estratégicas con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, de quien dependen las sanciones económicas vigentes, y con el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos, Kyle Haustveit.

El plan de tres fases y las exigencias de Washington

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Departamento de Estado, Marco Rubio reafirmó al canciller venezolano el plan impulsado por la administración estadounidense para el país sudamericano, estructurado en tres fases fundamentales: Estabilización y recuperación económica, reconciliación política y transición democrática.

Según fuentes de @NTN24 en Washington, en la reunión en el Departamento de Estado, Marco Rubio le habría dicho a Oliver Blanco que las elecciones presidenciales deben ser en el año 2027 y que, además, se organizaran también elecciones Parlamentarias.



Ambas cosas son necesarias y... pic.twitter.com/N4DLLUg7Za — Walter Molina (@WalterVMG) November 2, 2026

Asimismo, las autoridades estadounidenses repasaron los avances del diálogo de reconciliación liderado por actores venezolanos, enfatizando la necesidad de concretar reformas institucionales que garanticen elecciones libres, justas y creíbles. En la misma línea, Rubio instó al gobierno de Delcy Rodríguez a continuar con el proceso de liberación de los presos políticos aún recluidos.

Perfil de Oliver Blanco

El nombramiento de Blanco ha acaparado la atención internacional no solo por su juventud, sino por su perfil político. Licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Central de Venezuela (UCV), se formó en las filas de Acción Democrática y fue director de comunicaciones de la Asamblea Nacional en 2016 bajo la presidencia de Henry Ramos Allup.

Además, fue dirigente juvenil durante la etapa de Juan Guaidó y, en febrero, fue designado como viceministro para Europa y América del Norte y ascendido en julio como viceministro primero antes de asumir la Cancillería.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este lunes 2 de noviembre con el nuevo canciller venezolano, Oliver Blanco, siendo el primer encuentro bilateral con un representante del gobierno de Delcy Rodríguez tras el... pic.twitter.com/2GTfiYTCGN — Exitosa Noticias (@exitosape) November 3, 2026

Su gestión al frente de las relaciones exteriores se produce en un escenario donde la transición política parece haberse acelerado tras el regreso al país de la opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y con la proyección de plazos más definidos hacia un proceso electoral presidencial.

La histórica reunión entre Marco Rubio y Oliver Blanco consolida un nuevo canal de entendimiento bilateral, supeditado estrictamente a los avances tangibles en materia democrática, reformas institucionales y respeto a los derechos humanos que demanda la comunidad internacional.