03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a la posibilidad de que se registre un huaico por los embates del fenómeno El Niño, la quebrada San Antonio de Pedregal, en Chosica, aún no ha sido descolmatada. Esta situación genera alerta máxima ante la posibilidad de que se active la quebrada y pueda afectar con las casas aledañas.

Quebrada San Antonio de Pedregal aún no ha sido descolmatada

De acuerdo a un informe de Canal N, este sector del distrito limeño se encuentra lleno de desmonte, además de tener la presencia de piedras de diversos tamaños, lo que lo hace una zona vulnerable.

Cabe señalar que, el cauce seco funciona como vía pública habitual para el tránsito de peatones ante la falta de vías alternas. Dicha circulación se realiza directamente sobre el lecho de la quebrada debido a la ausencia de puentes e infraestructura vial adecuada.

En caso se active una quebrada podría arrasar con todo ello y afectar a las casas aledañas. Muchas de estas viviendas poseen paredes en el aire que podrían colapsar y no resistirían el paso de las rocas y el lodo.

Cabe señalar que la semana pasada, el programa 'Esta Noche' dio a conoce que en la quebrada Quirio, las geomallas que se localizan allí se encuentran en peligro debido a que muy cerca a ellas hay rocas acolmatadas que ocasionarían que revienten. Además, hay espacios que no han sido cubiertos y por los que podrían pasar las rocas.

Asimismo, sus diques están resquebrajados y rotos e inclusive son usados como puentes por las personas que exponen sus vidas quienes señalan que deben pasar por allí porque no hay otro lugar que les permita llegar a sus destinos.

#EnVivo Falta de descolmatación en la quebrada San Antonio de Pedregal Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY https://t.co/fcXjjceBGH — Canal N (@canalN_) November 3, 2026

El panorama en la quebrada La Cantuta

Cabe señalar que, cerca de 20 familias que viven a pocos metros de la quebrada La Cantuta, en Chosica, se encuentran en alerta ante ls posibilidad de que podrían perder sus hogares ante la posibilidad de que se suscite un huaico.

#EdiciónCentral | Cerca de 20 familias que viven a pocos metros de la quebrada La Cantuta, en Chosica, temen perder sus viviendas ante posibles huaicos. Los vecinos advierten que la zona no cuenta con trabajos de limpieza ni protección para reducir el impacto de una nueva emergencia. Encuentra las noticias del día AQUÍ ► https://t.co/gFjhpfoo4V — América Noticias (@noticiAmerica) November 3, 2026

En esta zona también se localiza un puente que todos los años se encuentra en peligro de colapso y en la actualidad solo pasan personas y mototaxis, pero un eventual huaico podría causar daños en la estructura.

Es así que, pese a la iminente llegada del fenómeno El Niño la quebrada San Antonio de Pedregal en Chosica aú no ha sido descolmatada por lo que genera alerta máxima ante la posibilidad de que se active la quebrada y pueda afectar con las casas aledañas.