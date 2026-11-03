03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/11/2026
Pese a la posibilidad de que se registre un huaico por los embates del fenómeno El Niño, la quebrada San Antonio de Pedregal, en Chosica, aún no ha sido descolmatada. Esta situación genera alerta máxima ante la posibilidad de que se active la quebrada y pueda afectar con las casas aledañas.
Quebrada San Antonio de Pedregal aún no ha sido descolmatada
De acuerdo a un informe de Canal N, este sector del distrito limeño se encuentra lleno de desmonte, además de tener la presencia de piedras de diversos tamaños, lo que lo hace una zona vulnerable.
Cabe señalar que, el cauce seco funciona como vía pública habitual para el tránsito de peatones ante la falta de vías alternas. Dicha circulación se realiza directamente sobre el lecho de la quebrada debido a la ausencia de puentes e infraestructura vial adecuada.
En caso se active una quebrada podría arrasar con todo ello y afectar a las casas aledañas. Muchas de estas viviendas poseen paredes en el aire que podrían colapsar y no resistirían el paso de las rocas y el lodo.
Cabe señalar que la semana pasada, el programa 'Esta Noche' dio a conoce que en la quebrada Quirio, las geomallas que se localizan allí se encuentran en peligro debido a que muy cerca a ellas hay rocas acolmatadas que ocasionarían que revienten. Además, hay espacios que no han sido cubiertos y por los que podrían pasar las rocas.
Asimismo, sus diques están resquebrajados y rotos e inclusive son usados como puentes por las personas que exponen sus vidas quienes señalan que deben pasar por allí porque no hay otro lugar que les permita llegar a sus destinos.
El panorama en la quebrada La Cantuta
Cabe señalar que, cerca de 20 familias que viven a pocos metros de la quebrada La Cantuta, en Chosica, se encuentran en alerta ante ls posibilidad de que podrían perder sus hogares ante la posibilidad de que se suscite un huaico.
En esta zona también se localiza un puente que todos los años se encuentra en peligro de colapso y en la actualidad solo pasan personas y mototaxis, pero un eventual huaico podría causar daños en la estructura.
Es así que, pese a la iminente llegada del fenómeno El Niño la quebrada San Antonio de Pedregal en Chosica aú no ha sido descolmatada por lo que genera alerta máxima ante la posibilidad de que se active la quebrada y pueda afectar con las casas aledañas.