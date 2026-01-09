"Todo lo que ocurre sigue el plan de mi padre": Hijo de Nicolás Maduro busca sostener narrativa del régimen

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En un mensaje difundido en Caracas, Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente venezolano capturado por fuerzas estadounidenses, afirmó que las acciones del gobierno actual responden a un plan trazado por su padre.

"Que no quepa duda: todo lo que estamos haciendo hoy como gobierno fue el plan de Nicolás Maduro que aprobó él mismo personalmente, todo. Nosotros estamos siguiendo sus instrucciones", expresó.

Maduro Guerra insistió en que su padre dejó marcada la línea de acción y que estaba preparado para cualquier eventualidad, incluso su eventual captura por parte del gobierno de Donald Trump.

"Si algo me pasa, aquí está este camino y ustedes saben lo que tienen que hacer. Aquí está el plan de la patria, el plan de las siete transformaciones, el plan de negociación... aprobado por él".

Así lo expresó, citando las palabras que presuntamente el líder chavista les dejó como instrucciones. Según dijo, los cinco puntos aprobados en diciembre son los que hoy se están ejecutando y aseguró que la prosperidad futura del país responde a ese mismo plan.

Un cambio en el discurso

Las palabras de Maduro Guerra buscan transmitir continuidad y orden, pero contrastan con los mensajes iniciales tras la captura de su padre. En los primeros días de enero, el hijo del líder chavista habló de traiciones internas y de un golpe inesperado, describiendo la situación como un ataque sorpresivo que desestabilizó al régimen.

Ese tono de alarma y denuncia ha dado paso ahora a un discurso de confianza y obediencia a un supuesto plan preestablecido, en el que se intenta mostrar que nada ha sido improvisado y que la ideología chavista sigue intacta. Algunas de estas contradicciones, en los diferentes tiempos de la caída de Maduro, son:

Antes de la captura: el oficialismo repetía que Maduro estaba firme y que la revolución resistía.

el oficialismo repetía que Maduro estaba firme y que la revolución resistía. Tras la captura: se habló de traiciones y caos interno, con llamados a la movilización permanente.

se habló de traiciones y caos interno, con llamados a la movilización permanente. Ahora: se afirma que todo lo que ocurre responde a un plan aprobado por Maduro, incluso la prosperidad futura.

La contradicción es clara: si todo estaba previsto, ¿por qué inicialmente se denunció sorpresa y traición? El giro narrativo buscaría neutralizar la percepción de derrota y mantener cohesionada la base chavista bajo la idea de que Maduro sigue dirigiendo, aunque esté detenido.

El discurso de Maduro Guerra refleja una estrategia comunicacional: transformar la captura de su padre en un episodio dentro de un plan mayor, en lugar de reconocerlo como derrota. La narrativa chavista se adapta para sostener la ideología y evitar desmoralización, mostrando que incluso en ausencia del líder, la "línea marcada" sigue siendo la guía del régimen.