Feriado largo en Perú: Mincetur estima ingresos de más de 130 millones de dólares en turismo desde el 1 de mayo

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Inicia la cuenta regresiva para el feriado largo por el Día del Trabajador. Según estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), desde este viernes 1 de mayo, este fin de semana generará más de 130 millones de dólares en ingresos económicos por actividad turística en todo el Perú.

Casi 1 millón de turistas a nivel nacional en feriado largo por Día del Trabajo

Según informó a los medios el ministro de Comercio Exterior, José Fernando Reyes Llanos, su cartera ha realizado una proyección para este feriado largo, que indica que la cifra de turistas en todo el territorio nacional estará cerca al millón solo durante estos tres días.

"Tenemos una proyección de que, este fin de semana largo, serán aproximadamente 945 mil personas en turismo interno y, sobre esa marcha, el impacto económico que se va a desarrollar todos estos días va a alcanzar a aproximadamente, 135 millones de dólares".

Curiosamente, la cifra de turistas es significativamente menor a la que se registró en feriados más largos a lo largo de este año, como el de Semana Santa, donde se movilizaron alrededor de 1.9 millones de persnas, generando un impacto económico de US$ 228.5 millones.

Este 2026, al caer viernes el feriado nacional no laborable, se genera un fin de semana largo natural de tres días (viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo). Este el único feriado nacional confirmado en mayo, lo que representa una de las pocas oportunidades de descanso prolongado en todo el mes.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, estimó que para el próximo feriado largo se generarán más de 130 millones de dólares en ingresos económicos. Precisó que solo en turismo interno se movilizarán unas 945 mil personas.... pic.twitter.com/hyjYEVtmye — Exitosa Noticias (@exitosape) April 28, 2026

Perú devolverá IGV a turistas extranjeros que compren en Perú

Con el fin de impulsar el turismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso medidas para facilitar el acceso al régimen Tax Free el pasado 24 de abril, que devuelve el IGV de sus compras nacionales a turistas extranjeros, al flexibilizar requisitos para que más negocios ingresen al Registro de Establecimientos Autorizados (REA).

La medida se publicó mediante el Decreto Supremo N.º 069-2026-EF, que modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) y Impuesto Selectivo al Consumo, con el fin de promover una participación mayor de comercios del sector del turismo receptivo.

En el Perú, la devolución del IGV se realiza en base a los bienes adquiridos en todos los establecimientos autorizados por la Sunat y inscritos en el REA, los cuales ascienden a 55. Según estimaciones del MEF, este cambio incrementará esta cifra en un 33%.

El Mincetur estima ingresos de más de 130 millones de dólares en turismo desde este viernes 1 al domingo 3 de mayo durante el feriado largo por el Día del Trabajo.