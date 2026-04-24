MEF amplía el acceso al Tax Free: Devolverá el IGV a turistas extranjeros que compren en Perú

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Con el fin de impulsar el turismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso medidas para facilitar el acceso al régimen Tax Free, que devuelve el IGV de sus compras nacionales a turistas extranjeros, al flexibilizar requisitos para que más negocios ingresen al Registro de Establecimientos Autorizados (REA).

Se flexibilizan requisitos para que comercios turísticos accedan al Tax Free

Este viernes 24 de abril, el Ejecutivo aprobó y publicó la medida mediante el Decreto Supremo N.º 069-2026-EF, que modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) y Impuesto Selectivo al Consumo, con el objetivo de promover una participación mayor de comercios del sector del turismo receptivo.

En el caso de nuestro país, la devolución del IGV se realiza en base a los bienes adquiridos en todos los establecimientos autorizados por la Sunat y inscritos en el REA, los cuales ascienden a 55. Según estimaciones del MEF, esta medida incrementará la cifra en un 33%.

Al respecto, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, señaló que ampliar el acceso a este régimen permitirá impulsar mayor cantidad de ventas formales, reforzar la competitividad del turismo y "traducir una mejor regulación en más oportunidades".

Una de las modificaciones contempladas es la reducción del periodo del cumplimiento tributario, donde el plazo se baja de 12 a 6 meses para que los contribuyentes puedan demostrar estar al día con sus obligaciones tributarias al solicitar la inscripción en el REA.

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El MEF aprobó medidas para ampliar el acceso al Tax Free, facilitando que más establecimientos se incorporen al sistema de devolución del IGV para turistas extranjeros, fortaleciendo la competitividad del sector y... pic.twitter.com/n7RjSgo037 — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) April 24, 2026

Por otro lado, se establece una flexibilización de incumplimientos, al permitir regularizaciones de declaraciones o pagos dentro de plazos sin que esto impida automáticamente el registro. Además, las empresas solicitantes no deben estar en los dos niveles más bajos de cumplimiento tributario.

MEF confirmó primera transferencia de $462 millones para aviones F-16

Mediante sus redes sociales, la cartera de Economía oficializó el pago de US$ 462 millones como primera transferencia para adquirir aviones F-16, hito que busca proteger los intereses del Estado frente a posibles sanciones internacionales y asegurar el equipamiento de las fuerzas armadas peruanas.

La decisión responde estrictamente al respeto de las obligaciones contractuales suscritas con Lockheed Martin. Según el MEF, ignorar estos pagos habría provocado controversias internacionales y un deterioro significativo de la confianza que los socios estratégicos depositan actualmente en el país.

"El Gobierno reitera que cumplir los compromisos del Estado no es una opción, sino una obligación. Actuar de manera distinta hubiera significado trasladar mayores costos al país", indica el comunicado.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso facilitar el acceso al Tax Free mediante el Decreto Supremo N.º 069-2026-EF, para impulsar el turismo receptivo.