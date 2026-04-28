Día del trabajo 2026: Conoce lugares cerca de Lima ideales para viajar este feriado largo

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el feriado largo por el Día del Trabajo prácticamente encima, la oportunidad de alejarse de la capital es ideal. Si buscas conectarte con la naturaleza y renovar energías bajo aire puro, existen diversas provincias dentro del departamento de Lima que ofrecen paisajes espectaculares.

Para que logres liberarte de la tensión de la ciudad durante estos días de descanso, hemos seleccionado algunos lugares estratégicos, muy cerca de Lima Metropolitana, perfectos para una escapada inolvidable este miércoles 1 de mayo.

Día Internacional del Trabajador

El 1 de mayo conmemora el Día Internacional del Trabajador, originado en la lucha obrera de Estados Unidos a fines del siglo XIX. En el año 1886, trabajadores de Chicago protestaron masivamente exigiendo la jornada de 8 horas diarias, ya que, hasta ese momento, laboraban el doble sin descanso.

La fecha recuerda a los "Mártires de Chicago", obreros ejecutados tras huelgas por condiciones dignas, y es una jornada mundial de reflexión, homenaje y reivindicación laboral.

Lugares cerca de Lima ideales para viajar este 1 de mayo

Albufera de Medio Mundo: La albufera de Medio Mundo es ideal para acampar en sus inmediaciones, pasear en bote por su apacible laguna o, simplemente, realizar caminatas observando el idílico paisaje y la vasta diversidad de aves.

Zona arqueológica monumental de Bandurria: Al visitar Bandurria se puede apreciar una sorprendente construcción de carácter religioso llamada El Atrio, edificada con piedras y barro sostenidos por redes tejidas denominadas shicras, técnica constructiva antisísmica y resistente que ha permitido que este monumento perdure por miles de años.

Churín: Es ideal para escapar de Lima en un viaje corto (a 4-5 horas) y disfrutar de baños termales con propiedades medicinales. A 200 metros al suroeste de la ciudad de Churín se encuentra el Complejo Termal de la Juventud, cuyas aguas que alcanzan los 30 °C poseen gran cantidad de componentes minerales que sirven como reconstituyentes, tonificantes y con fama de rejuvenecedores.

San Vicente de Azpitia: Este destino perteneciente al distrito de Santa Cruz de Flores, se encuentra a 91 kilómetros al sureste de la ciudad de Lima, en la provincia de Cañete. Esta bucólica localidad brinda el escenario idóneo para descansar y recargar energías apreciando la fascinante belleza del valle interandino, donde predominan los campos de frutales, las cristalinas aguas del río Cañete.

San Mateo de Otao: Se consolida como un destino imperdible al este de Lima que fusiona paisajes naturales con adrenalina pura. Los amantes del turismo de aventura pueden poner a prueba su valentía en la bicicleta y el puente extremo, suspendidos a más de 80 metros de altura, o cruzar las montañas en el teleférico local para disfrutar de vistas panorámicas del valle a 100 metros de elevación.

Cerro Azul: Conocido como un destino popular entre las familias, esta encantadora localidad pesquera artesanal de la provincia de Cañete atrae también a los visitantes para acampar, descansar en su apacible playa y practicar el surf.

Tuquillo: Galardonada con un premio ecológico por su conservación, Tuquillo es una de las playas menos concurridas y ofrece un vasto espacio para acampar, tomar el sol y disfrutar de las aguas cristalinas del mar.

Estos destinos ubicados en provincias del departamento de Lima, son estupendos para disfrutar el contacto con la naturaleza, respirar aire puro, recargar energías y liberarse por unos días del agobiante estrés citadino.