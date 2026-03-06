José María Balcázar: PJ posterga juicio por difamación hasta el término de su gestión presidencial

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Judicial decidió postergar el juicio oral contra el presidente interino José María Balcázar hasta el término de su gestión presidencial, en respuesta al pedido de reprogramación de la audiencia.

Busca proteger investidura presidencial

Este viernes 6 de marzo estaba programada la instalación del juicio oral que presentó Yuri Díaz Jaime por difamación, sin embargo, un día antes, el jueves 5 de marzo el mandatario solicitó la postergación de la audiencia.

En respuesta Corte Superior de Justicia de Lambayeque decidió reprogramarla para el 27 de agosto, fecha en la que el actual jefe de Estado habrá dejado Palacio de Gobierno. La decisión fue adoptada por la jueza Hiroko Sandra Hiyane Ramírez, a partir del pedido del mandatario.

Balcázar pide reprogramación de juicio

En un documento de 12 páginas el jefe de Estado, que asumió el cargo el pasado 18 de febrero, dirigió su pedido al Cuarto Juzgado Unipersonal de Chiclayo. El proceso fue abierto a raíz de una querella que presentó Yuri Díaz Jaime.

"Solicito a su despacho la suspensión del juicio oral, que ha sido programado para el día 6 de marzo del presente año, hasta que haya culminado el mandato constitucional de Presidente de la República que ejerzo", se lee en la solicitud.

Balcázar Zelada señala que un juicio penal es "improcedente mientras dure el ejercicio del cargo", de acuerdo a lo estipulado en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, pidió se reanude a partir del 26 de julio, fecha en la que culmina su gobierno.

El exparlamentario sostuvo que, en dicho artículo, se señala que un Presidente solo puede ser acusado, durante su mandato, por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso e impedir el funcionamiento del Congreso o del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cabe señalar que el mandatario afronta otro proceso judicial por el presunto delito de apropiación ilícita, por el que el último 19 de febrero el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo emitió una citación contra el mandatario designado por el Congreso, por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), del 2019 al 2022.



Por dicho caso, la audiencia se ha programado para el próximo 16 de junio a las 10:00 a.m. Se han fijado, además, fechas de continuación de este juicio para los días 23 y 30 de junio a las 9 a.m.

Es por el juicio por difamación que el Poder Judicial concedió la reprogramación al presidente José Balcázar hasta que termine su mandato en el cargo de jefe de Estado.