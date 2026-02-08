Marisol Pérez Tello: la Amazonía no puede seguir esperando

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata presidencial Marisol Pérez Tello, del partido Primero La Gente, afirmó que la Amazonía no puede seguir siendo una promesa postergada y debe convertirse en una prioridad nacional, con seguridad territorial, presencia efectiva del Estado y mayores oportunidades para las familias de la región.

Durante su visita a Pucallpa, Pérez Tello subrayó la necesidad de impulsar políticas públicas que garanticen el desarrollo integral de la Amazonía, con énfasis en la protección del territorio, el respeto a los pueblos originarios y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

En el marco de la jornada, se suscribió el Pacto Amazónico por la Vida y la Interculturalidad, documento firmado por la candidata junto a líderes del pueblo shipibo-konibo y organizaciones de pueblos indígenas de Ucayali.

El pacto establece un compromiso político para defender el territorio amazónico, fortalecer la educación intercultural bilingüe, avanzar en la titulación de comunidades nativas y dignificar la labor del magisterio en la región.

La agenda incluyó encuentros con comerciantes y vecinos en el mercado minorista N.° 6 y en el asentamiento humano Miguel Grau, donde la candidata recogió las principales demandas ciudadanas.

Las actividades culminaron con una reunión política y una caravana por diversas calles de la ciudad. Pérez Tello estuvo acompañada por Marco Zevallos, candidato al Senado nacional; Richard Santos, docente ucayalino y representante de la región a nivel nacional; y Rosana Reynoso, candidata al Senado nacional.