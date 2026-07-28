Fiestas Patrias: trabajadores priorizan salud y alimentos antes que entretenimiento al usar sus beneficios corporativos

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las celebraciones por Fiestas Patrias suelen estar asociadas con viajes, reuniones familiares y actividades recreativas. Sin embargo, este año los trabajadores peruanos demostraron que sus prioridades de gasto han cambiado.

De acuerdo con un estudio, los beneficios adicionales a la planilla fueron utilizados principalmente para cubrir necesidades básicas como la alimentación, el abastecimiento del hogar y la salud, reflejando una tendencia orientada al bienestar antes que al consumo recreativo.

El estudio muestra que el 45 % de las compras realizadas mediante beneficios corporativos se concentró en supermercados, tiendas de alimentos, panaderías y cadenas mayoristas, convirtiéndose en la categoría de mayor demanda. En segundo lugar aparecen los restaurantes y locales de comida rápida con el 11 %, seguidos por movilidad con el 6 % y salud con el 4 %.

Un dato que llamó la atención es que las compras en farmacias y boticas superaron al entretenimiento, categoría que ni siquiera figura entre las diez de mayor consumo durante esta campaña.

La salud gana terreno en las prioridades

Uno de los principales hallazgos del informe es el creciente interés de los trabajadores por destinar sus beneficios a gastos vinculados con el cuidado de su salud y la de sus familias. Este comportamiento refleja una planificación financiera más responsable y una mayor preocupación por cubrir necesidades esenciales antes que realizar gastos recreativos.

La gerente de Marketing de Pluxee Perú, Alejandra Zegarra Ballón, explicó que los datos reflejan un cambio importante en la forma en que los colaboradores administran sus beneficios.

"Los datos nos muestran que, durante Fiestas Patrias, los colaboradores utilizan sus beneficios con un enfoque práctico: priorizan la alimentación, el abastecimiento del hogar y el cuidado de la salud", señaló.

Beneficios corporativos con mayor impacto

El análisis también evidencia que los beneficios adicionales a la remuneración han dejado de ser percibidos únicamente como un incentivo para el consumo ocasional. Hoy representan un respaldo económico que permite a los trabajadores afrontar gastos cotidianos y administrar mejor su presupuesto familiar.

La tendencia observada durante la campaña de Fiestas Patrias también refleja un contexto en el que las familias peruanas priorizan la estabilidad económica y el bienestar sobre el gasto en actividades recreativas.

Los resultados del análisis muestran que las prioridades de los trabajadores peruanos están cambiando. Durante Fiestas Patrias, la alimentación, el abastecimiento del hogar y la salud se posicionaron por encima del entretenimiento, evidenciando una mayor preocupación por el bienestar familiar y una gestión más eficiente de los recursos disponibles. Esta tendencia confirma que los beneficios corporativos se han convertido en un apoyo clave para afrontar los gastos esenciales del hogar.