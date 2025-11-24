Pamela Franco viaja a Ecuador y sorprende a Christian Cueva por su cumpleaños 34

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Con un viaje inesperado a Ecuador, la cantante Pamela Franco logró darle una gran sorpresa a Christian Cueva en su cumpleaños 34, llevándole un emotivo regalo y compartiendo románticos momentos. Las muestras de cariño se hicieron evidentes en redes sociales.

Pamela Franco sorprende a Cueva

Pamela Franco está en el ojo de la tormenta luego de asegurar en una entrevista con Verónica Linares que su diálogo con María Pía Copello fue pauteado.

Las críticas no se hicieron esperar, y varias figuras de la farándula, como Janet Barboza y Ethel Pozo, no dudaron en cuestionarla públicamente.

Sin embargo, la cantante de cumbia decidió ignorar las críticas y mostrar su lado más romántico, sorprendiendo a su actual pareja, Christian Cueva.

Pamela Franco ofreció un concierto con los temas que le dedicó a Christian Cueva cuando oficializaron su relación, y en él se pudieron ver incluso a los padres del cumpleañero.

Las románticas fotos de la pareja

A través de su cuenta de Instagram, Pamela Franco compartió una historia que recopilaba fotos inéditas de su relación con el futbolista.

Entre imágenes de viajes, momentos en la playa, el estudio de grabación y hasta instantes cotidianos, se aprecia el vínculo cercano y lleno de amor entre ambos.

La publicación estaba acompañada del mensaje: "Feliz cumple, amor de mi vida. Te amo con todo el corazón", junto a la canción "Hasta el fin del mundo", tema que grabó junto a Christian Cueva.

Cabe recordar que Christian Cueva se encuentra actualmente en Ecuador, defendiendo los colores del Club Sport Emelec, pero eso no ha sido impedimento para mantener viva la llama con Pamela Franco.

El futbolista no dudó en responder al gesto de su pareja con un simple y directo: "Te amo", demostrando que el afecto es mutuo.

¿Y los hijos de Christian Cueva?

Los hijos que Christian Cueva tiene con Pamela López no estuvieron presentes en la celebración. Su madre confirmó que los llevó al cine para disfrutar de un paseo, ya que se encontraban alejados de su padre en su día especial.

En las fotos y videos, los pequeños aparecen junto a Paul Michael, la pareja de su madre, con quien también compartieron una cena, disfrutando de una linda velada en familia.

