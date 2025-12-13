¡BICAMPEONAS! Alianza Lima se alzó con el título de la Liga Femenina 2025 tras empatar con Universitario

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima se convirtió en campeón nacional de la Liga Femenina 2025 tras empatar 2 a 2 frente a Universitario de Deportes, en el partido de vuelta de la final, que se llevó a cabo en el complejo de VIDU, en Lurín.

Así se vivió el primer tiempo

El cuadro blanquiazul llegaba al encuentro ante las 'cremas' con la ventaja de 3-1 que había obtenido en el cotejo por la final de ida que consiguió hace una semana atrás en calidad de local en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute'.

Pese a que contaban con el marcador a su favor, las apuestas deportivas avizoraban como ganadoras a las 'leonas' de la 'U', no obstante, el partido fue de poder a poder en el que la tensión, las fricciones y las decisiones arbitrales polémicas formaron parte de un encuentro típico de clásico peruano.

Las dirigidas por el estratega José Letelier supieron sostener la diferencia, pese a que desde un inicio el conjunto merengue se mostró impetuoso con llegadas peligrosas en arco contrario siendo una de ellas polémica por un supuesto penal sobre Scarleth Flores, pero el árbitro no cobró falta.

¡𝑺𝑶𝑴𝑶𝑺 𝑩𝑰𝑪𝑨𝑴𝑷𝑬𝑶𝑵𝑨𝑺 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑮𝑨 𝑭𝑬𝑴𝑬𝑵𝑰𝑵𝑨 𝑭𝑷𝑭! 🏆🏆👏🏾🤩



Con un resultado global de 𝟓-𝟑, Alianza Lima Femenino volvió a imponerse en la final ante Universitario y reafirmó su grandeza.



Con corazón, jerarquía y aliancismo puro para seguir... pic.twitter.com/1zZ8aUivLa — Alianza Lima Femenino (@AlianzaLimaFF) December 13, 2025

Por su parte, Aliaza Lima anotó un gol a los 21', pero terminó siendo anulado por posición adelantada tras revisión del VAR. Sin embargo, la alegría íntima llegaría seis minutos más tarde cuando Yomira Tacilla no perdonó y tras una mala salida de la golera universitaria abrió el marcador y estampó el 1 a 0.

El tanto ocasionó una serie de reclamos en el banquillo de la institución de Ate hasta tal punto que a los 32' minutos se fue expulsado el DT Carlos Usme. Por la presencia de invitados no autorizados, el enfrentamiento se vio paralizado 10 minutos por el árbitro Jordi Espinoza. Posteriormente, el juego se reanudó y antes que culmine la primera mitad, Catalina Usme empató para la 'U' desde los doce pasos a los 45'.

Un segundo tiempo para la historia

Tras la vuelta de los vestuarios, las 'cremas' salieron con toda la garra al gramado de VIDU para buscar voltear el partido y de a pocos generaban que Alianza retroceda, no obstante, sus ataques carecían de claridad.

Por tal motivo, el conjunto íntimo no se amilanó y buscó asegurar el títtulo. Por lo que a los 82' Neidy Romero anotó un golazo y puso el 2-1 para las íntimas, pero 10 minutos después Kimberly Flores anotó el empate, pero de nada sirvió.

Por lo que, tras ello, en la cancha de VIDU, en Lurín, Alianza Lima se coronó bicampeón de la Liga Femenina 2025 tras empatar 2-2 ante la 'U', en la final de vuelta. Las blanquiazules ganaron 3 a 1 en la ida.