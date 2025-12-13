Alerta roja en España: Tormenta 'Emilia' se intensifica con fuertes vientos y oleajes anómalos

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha calificado el reciente fenómeno meteorológico como una precipitación de fuerte categoría al elevar la alerta a nivel rojo por su potencial impacto en las zonas más afectadas como las provincias de Valencia y Andalucía en España.

Fuertes precipitaciones impactan contra comunidad española

El fenómeno denominado como borrasca 'Emilia' viene impactando al país europeo desde la mañana del viernes 12 de diciembre con intensas lluvias y abundantes precipitaciones que inicialmente se presentaron en las Islas Canarias y zonas del suroeste de España.

Solo en las islas se presentaron hasta 1,100 precipitaciones que trajeron consigo lluvias, nevadas y vientos de alta velocidad en todo el archipiélago, según indicó Aemet.

La destrucción fue evidente a su paso: actividades suspendidas, furiosos vientos que superaron con creces los 100 km/h, caída de árboles, entre otros, fueron el inicio del fenómeno que alerta a la población española.

Se presentaron precipitaciones que superan los 100 litros por metro cuadrado, además del descenso de las temperaturas hasta los -2.8 grados. También se presentan oleajes muy fuertes que podrían superar los 10 metros principalmente en Islas Canarias.

Al momento, Aemet ha elevado a alerta naranja al archipiélago tras el paso del fenómeno, por lo que se sigue considerando como un riesgo importante.

Zonas con alerta roja en España

Sin embargo, se ha activado la alerta roja en las provincias españolas de Valencia y Andalucía debido a que la borrasca atravesará ambas localidades durante el sábado 12 y domingo 13 de diciembre.

Como se indica en la alerta emitida por Aemet se presentarán lluvias torrenciales, principalmente con efectos más fuerte para Valencia durante la jornada del domingo.

Se indica que podrían presentarse posibles inundaciones y crecidas repentinas de cauces debido a la intensidad de lluvias que abarcarían desde la madrugada y buena parte del día.

En el caso de la provincia de Andalucía, el día domingo también presentaría precipitaciones intensas con el riesgo de contar con zonas inundables y de riesgo.

Las zonas que se verían principalmente afectadas son Almería, que también cuenta con alerta roja en áreas como Valle del Almanzora y Los Vélez.

En el caso de las provincias de Málaga, Cádiz y Granada también serán alcanzados por el fenómeno pero en menor medida.

Desde el 12 de diciembre el paso del fenómeno Emilia ha afectado principalmente a las Islas Canarias y se ha emitido alerta roja para las provincias de Valencia y Andalucía por las fuertes precipitaciones presentadas.