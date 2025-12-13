RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Decisión tajante

Pleno del JNE declara nulas las elecciones primarias de Acción Popular por presentar "vicios sustanciales"

Las elecciones primarias efectuadas por la organización política Acción Popular fueron declaradas nulas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 13/12/2025

Síguenos en Google News Google News

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones informó que resolvió declarar nulas las elecciones primarias que fueron efectuadas por la organización política Acción Popular en el marco de la definición de sus candidatos para las Elecciones Generales 2026.

Declaran nulas las elecciones primarias de Acción Popular

Mediante la Resolución N° 0745-2025-JNE, el Pleno del JNE decidió anular las eleccciones primarias del mencionado parido político debido a que presentaron "vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso".

En dicho documento, de acuerdo a lo manifestado por el organismo constitucional autónomo, se estipula que se ha advertido que no existe coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral (CNE) de Acción Popular y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Cabe señalar que, las mencionadas inconsistencias se presentaron durane el desarrollo de las elecciones primarias del pasado domingo 30 de noviembre en las circunscripciones en diversas regiones entre las que se encuentran Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali.

Nota de prensa del Jurado Nacional de Elecciones (Parte 1)
Nota de prensa del Jurado Nacional de Elecciones (Parte 1)

Javier Velásquez Quesquén: "Mientras Lambayeque no tiene agua ni hospitales, las autoridades gastan en fiestas y árboles"
Lee también

Javier Velásquez Quesquén: "Mientras Lambayeque no tiene agua ni hospitales, las autoridades gastan en fiestas y árboles"

Además, el Jurado Nacional de Elecciones sostuvo que "en las seis mesas de sufragio se incluyó a ciudadanos que no fueron elegidos en el proceso interno".

"Esta situación evidencia que el 100% de las mesas presentaron un vicio sustancial relacionado con la conformación del cuerpo electoral, afectando la legitimidad y regularidad del proceso de democracia interna de la OP", se lee en la nota de prensa del JNE.

Pedro Castillo denuncia ataque en domicilio de su hermano: "Fueron atados de pies y manos"
Lee también

Pedro Castillo denuncia ataque en domicilio de su hermano: "Fueron atados de pies y manos"

La democracia interna

En otro momento, el JNE recordó que la democracia interna constituye un principio fundacional del sistema de toda organización política al momento de garantizar que los procesos de selección de candidaturas se desarrollan bajo reglas objetivas transparentes y participativas.

 

Como vemos, mediante la Resolución N° 0745-2025-JNE, el Pleno del JNE resolvió anular las  las elecciones primarias que fueron efectuadas por la organización política Acción Popular por lo que de esta manera queda fuera de las Elecciones Generales 2026 debido a que presentaron vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso.

Temas relacionados Acción Popular Elecciones Generales 2026 Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organización política

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA