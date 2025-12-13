Pleno del JNE declara nulas las elecciones primarias de Acción Popular por presentar "vicios sustanciales"

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones informó que resolvió declarar nulas las elecciones primarias que fueron efectuadas por la organización política Acción Popular en el marco de la definición de sus candidatos para las Elecciones Generales 2026.

Declaran nulas las elecciones primarias de Acción Popular

Mediante la Resolución N° 0745-2025-JNE, el Pleno del JNE decidió anular las eleccciones primarias del mencionado parido político debido a que presentaron "vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso".

En dicho documento, de acuerdo a lo manifestado por el organismo constitucional autónomo, se estipula que se ha advertido que no existe coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral (CNE) de Acción Popular y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Cabe señalar que, las mencionadas inconsistencias se presentaron durane el desarrollo de las elecciones primarias del pasado domingo 30 de noviembre en las circunscripciones en diversas regiones entre las que se encuentran Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali.

Nota de prensa del Jurado Nacional de Elecciones (Parte 1)

Además, el Jurado Nacional de Elecciones sostuvo que "en las seis mesas de sufragio se incluyó a ciudadanos que no fueron elegidos en el proceso interno".

"Esta situación evidencia que el 100% de las mesas presentaron un vicio sustancial relacionado con la conformación del cuerpo electoral, afectando la legitimidad y regularidad del proceso de democracia interna de la OP", se lee en la nota de prensa del JNE.

#LoÚltimo | El Pleno del JNE resolvió declarar nulas las elecciones primarias efectuadas por la organización política Acción Popular para definir a sus candidatos para las Elecciones Generales #2026, por presentar vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia... pic.twitter.com/TiZfGlIvFf — JNE Perú (@JNE_Peru) December 13, 2025

La democracia interna

En otro momento, el JNE recordó que la democracia interna constituye un principio fundacional del sistema de toda organización política al momento de garantizar que los procesos de selección de candidaturas se desarrollan bajo reglas objetivas transparentes y participativas.

Como vemos, mediante la Resolución N° 0745-2025-JNE, el Pleno del JNE resolvió anular las las elecciones primarias que fueron efectuadas por la organización política Acción Popular por lo que de esta manera queda fuera de las Elecciones Generales 2026 debido a que presentaron vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso.