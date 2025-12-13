Alfredo Barnechea anuncia que Acción Popular apelará fallo del JNE: "Es una decisión ilegal"

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras el reciente resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declaró nulas las elecciones primarias del partido político Acción Popular, Alfredo Barnechea anunció la apelación del caso y precisó que van "a perseguir en todas las instancias" a los miembros del referido Pleno.

Acción Popular apelará fallo del JNE

En recientes declaraciones de Alfredo Barnechea, el militante de la organización política expresó su rechazo ante el reciente fallo del JNE donde se anulan las elecciones primarias del mencionado partido político marcando su salida de las Elecciones Generales 2026.

"Esta es una decisión completamente ilegal que la vamos a apelar, vamos a denunciar penalmente a todos los miembros del JNE y quiero decirles que no saben con quién se están enfrentando", indicó.

Precisó que la organización política va a perseguir a los miembros del Pleno del JNE en todas las instancias. "Vamos a averiguar todo sobre ellos, como lavado de activos y todas las sinvergüencerías" debido a que consideró que el fallo es ilegal en contra del histórico partido.

#EnVivo



Alfredo Barnechea, militante de Acción Popular: Quiero decirle a los miembros del JNE que no saben con quién se están enfrentando, que los vamos a perseguir en todas las instancias, vamos a averiguar todo de ellos, como lavado de activos



Encuentra más información en la... pic.twitter.com/vG7XTuMwx9 — Canal N (@canalN_) December 13, 2025

Barnechea declaró que el JNE "no ha notificado al partido nunca" y tampoco se habrían realizado audiencias para notificar las diligencias que llevaron al Pleno a resolver la anulación de sus elecciones primarias.

Además, consideró que la fecha en la que ha sido notificada la resolución es cuestionable por haber sido comunicada durante el sábado por la tarde, "basándose en resoluciones falsas", indicó.

Advierte denuncias contra Pleno del JNE

El candidato presidencial por Acción Popular aseguró que la decisión del JNE no detendrá la intención política del partido por participar en los próximos comicios.

Considero que la resolución del organismo electoral no cuenta con ninguna razón para declarar nulas sus elecciones primarias. Añadió que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya había decretado que la "elección fue transparente".

"Advertirles a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones que se están enfrentando a nosotros, nosotros tenemos todos los recursos para ir a una pelea hasta el final", aseguró.

Finalmente tomó como una ofensa que "avergüenza a la democracia peruana" la exclusión del partido político sin ninguna razón o notificación que advirtiera que el organismo podría quedar fuera. "Vamos a presentar todas las quejas y apelaciones porque vamos a apelar hasta el final", sentenció.