Flash electoral SÍ se emitirá en medios tras boca de urna, señala exjefe de ONPE: "Hubo una confusión"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Quedan pocas semanas para que las elecciones generales en todo el Perú se lleven a cabo por lo que ONPE viene afinando detalles para su correcta realización. Respecto a ello, en las últimas horas la entidad brindó una conferencia de prensa donde hablaron sobre diferentes temas entre los que resaltaron que este año no habría el conocido flash electoral.

Flash electoral se mantendrá

Justamente, Exitosa conversó con el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fernando Tuesta, para conocer mayores detalles de ello. Durante la charla, el exfuncionario aclaró lo que fue este anuncio dejando en claro que el flash emitido por los medios se mantendrá como los anteriores comicios.

De acuerdo a su experiencia, este muestra parcial de resultados podrá seguir viéndose por los millones de peruanos gracias a los acuerdos de los canales de televisión con las encuestadoras las cuales se basan en el famoso boca de urna.

"El termino flash electoral fue acuñado por los medios de comunicación, sobre todo por la TV que cuando se cerraban las mesas de votación, las empresas que tenía acuerdos con la TV, emitían este flash electoral. Este estaba basado en las encuestas a boca de urna. Eso se va a mantener porque esto lo hacen los privados porque algunos canales de televisión ya tienen acuerdo con encuestadoras por lo que a las 5 van a lanzar el flash electoral", indicó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, señaló que existió una confusión en torno al término "flash electoral" y su difusión por parte del organismo. En ese sentido, aclaró que el sondeo a boca de urna continuará siendo difundido... pic.twitter.com/vrvti5rXoo — Exitosa Noticias (@exitosape) March 27, 2026

Diferencias con resultados de ONPE

Tuesta Soldevilla también precisó que históricamente ONPE nunca lanzó los famosos flashes electorales, ya que eso siempre fue exclusivo de los medios de comunicación. Lo que hacía la entidad unas horas después un primer resultado del conteo rápido de las actas que llegaban a su centro de cómputo.

Además de eso, ahora el organismo electoral implementará una plataforma donde se podrá ver en tiempo real las actualizaciones hora tras hora de los conteos que sea realicen por parte de su personal.

"Lo que hacía la ONPE era que horas después del boca de urna que se emitía, salía el jefe de ONPE y entregaba los resultados parciales que tenían, pero mientras el conteo rápido es resultado de una muestra estadística representativa a nivel nacional, lo que ONPE entregaba era la suma de las actas que llegaban a su centro de cómputo de las que terminaban antes o de las zonas más cercanas", añadió.

En resumen, Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de ONPE, aseguró que el famoso flash electoral se seguirá emitiendo en medios de comunicación con los resultados de las encuestadoras a boca de urna.