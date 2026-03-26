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Cambio histórico

No habrá flash electoral para las Elecciones Generales 2026: Esta será la nueva forma de ver los resultados

La Oficina Nacional de Procesos Electorales anunció que este año no se realizará el tradicional 'flash' preliminar de los comicios. En su lugar, la ciudadanía podrá seguir los resultados en tiempo real mediante plataforma.

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/03/2026

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó un cambio histórico en la forma de difundir los resultados de las Elecciones Generales 2026. Por primera vez, no habrá el tradicional flash electoral, práctica que durante años marcó la noche de los comicios con un primer avance oficial.

Un nuevo método de difusión

En su lugar, se implementará un sistema digital que permitirá a los ciudadanos seguir el conteo en tiempo real desde el cierre de las mesas de votación. Según explicó Roberto Montenegro, gerente de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE, la publicación de datos comenzará a las 5:00 p.m., inmediatamente después del cierre de las mesas.

Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme ingresen las actas desde los locales de sufragio. Esto significa que la ciudadanía podrá observar el escrutinio desde el primer momento, sin esperar varias horas para conocer un porcentaje inicial.

Resultados se publicarán progresivamente apenas se cierren las mesas de sufragio.
Resultados se publicarán progresivamente apenas se cierren las mesas de sufragio.

El nuevo sistema estará respaldado por una red de 126 centros de cómputo distribuidos a nivel nacional. Allí se aplicará inteligencia artificial para acelerar la digitación, digitalización y validación de actas. Además, se utilizarán firmas digitales para garantizar la autenticidad de la información y procesos de control de calidad que refuercen la seguridad del conteo.

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Equipos en las mesas de sufragio

Más de 29 mil mesas de votación contarán con laptops, impresoras y dispositivos USB para registrar y transmitir digitalmente las actas una vez finalizado el conteo manual. Los miembros de mesa recibirán certificados digitales para firmar electrónicamente las actas, lo que permitirá validar los datos antes de enviarlos a los centros de cómputo. 

La ONPE señaló que esta decisión responde a una estrategia de modernización del sistema electoral peruano. El objetivo es ofrecer mayor transparencia y confianza, evitando las largas esperas que caracterizaban los procesos anteriores. Con este modelo, cada ciudadano podrá seguir el avance del escrutinio directamente desde la plataforma oficial, reduciendo así la incertidumbre.

La eliminación del flash electoral marca un cambio profundo en la tradición de las elecciones peruanas. El nuevo sistema digital permitirá que los resultados se conozcan en tiempo real, reforzando la transparencia y modernización del proceso electoral.

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El 12 de abril, los peruanos vivirán una jornada inédita en la que la información fluirá de manera continua desde el cierre de las mesas, transformando la experiencia electoral y la forma en que se sigue el conteo de votos.

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