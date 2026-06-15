Mundial 2026: Influencer coreana denuncia racismo en estadio de México y responsable pierde su empleo

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La celebración por el debut de Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026 quedó empañada por un episodio de presunta discriminación que generó indignación dentro y fuera de las redes sociales. La influencer surcoreana Yoon Su-jin denunció haber sido víctima de un acto racista mientras asistía al encuentro disputado en Guadalajara, donde miles de aficionados se reunieron para alentar a sus selecciones.

Racismo en el Corea versus México

La creadora de contenido, conocida en internet como 'Ino Cat', se encontraba grabando videos para sus seguidores durante la jornada mundialista. En medio del ambiente festivo que rodeaba el partido, la joven saludaba con entusiasmo a los asistentes cuando un aficionado realizó un gesto burlón relacionado con sus rasgos físicos, situación que quedó registrada en video.

El incidente ocurrió mientras la influencer compartía con otros aficionados en las tribunas. Aunque hasta ese momento había destacado el cariño y la hospitalidad recibida por gran parte del público mexicano, el inesperado episodio cambió por completo el tono de la grabación. Poco después, decidió publicar el material en sus redes sociales para expresar su malestar por lo sucedido.

"Cuando tienes una experiencia racista en la Copa Mundial 2026", escribió en redes muy decepcionada.

La difusión del video provocó una rápida reacción entre los usuarios. Numerosas personas condenaron el comportamiento del aficionado y manifestaron su apoyo a la creadora digital. Asimismo, muchos internautas lamentaron que una visitante extranjera tuviera que enfrentar una situación de este tipo durante una de las fiestas deportivas más importantes del planeta.

Culpable de disculpa, pero lo despiden

Con el paso de las horas, usuarios de redes sociales identificaron al hombre involucrado como Ulises Fernando Bernal, quien se desempeñaba como presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos y Geomáticos de Jalisco. La exposición pública del caso incrementó la presión sobre la institución, que se vio obligada a pronunciarse sobre lo ocurrido.

"Siempre que viene un extranjero a México queremos que se sienta como en casa, y yo realicé todo lo contrario. Es por eso que hago este video para ofrecer una disculpa pública a Ino Cat , a la comunidad coreana, a los mexicanos y a los extranjeros que no se sienten representados por este actuar. De corazón les digo que estoy muy arrepentido y creo que lo sabio es reconocer cuando nos equivocamos", dijo en redes.

Ante la controversia, Bernal recurrió a sus plataformas digitales para ofrecer disculpas por su comportamiento. Sin embargo, las explicaciones no lograron frenar las críticas ni disminuir la gravedad con la que fue percibido el hecho. Diversos sectores consideraron que el gesto resultaba incompatible con los valores de respeto e inclusión que deben promover las organizaciones.

The Mexican man who made racist remarks to south Korea girl at the World Cup in Mexico



has released an apology video

And He resigned this morning he said he will personally apologize pic.twitter.com/JsMWnum1gh — LPC (@landpalestine) June 14, 2026

Finalmente, el Comité de Honor y Justicia de la institución analizó el caso y decidió retirarlo de su cargo. La entidad informó que la medida respondió a su compromiso con la integridad, la responsabilidad social y la convivencia respetuosa.

De esta manera, el caso de 'Ino Cat' y Ulises Fernando Bernal se convirtió en uno de los episodios más comentados del Mundial 2026, reavivando el debate sobre la discriminación en los eventos deportivos, y demostrado una vez más el poder de la redes sociales.