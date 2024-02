"Mi nieto no pertenece a ninguna barra", asegura abuela de menor herido en balacera de Santa Anita

En declaraciones exclusivas a Exitosa, la abuela de uno de los menores heridos en la balacera desatada por presuntos hinchas de Universitario de Deportes y Alianza Lima descartó que su nieto sea integrante de las barras que sembraron el terror en una conocida zona de Santa Anita.

Según precisó a nuestro medio, el pequeño de iniciales J.N.E. no tendría ningún tipo de vinculo con las barras que desataron un inesperado acto vandálico en plena calle del distrito de Lima Este.

"Mi nieto no pertenece a ninguna barra, es un niño de 11 años, ¿Cómo va a participar en eso?", dijo en un primer momento.

Asimismo, alegó que, al tener tan solo 11 años, el menor no tendría conocimiento alguno de lo que son estos grupos que presuntamente dicen alentar a Universitario de Deportes y Alianza Lima.

"Ellos no saben de la barra, que si es de la 'U', que si es de Alianza, porque yo como abuela (...) no soy de ninguna clase de barra y siempre he acostumbrado a mi nieto (a eso)", aseveró.