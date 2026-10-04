Verónika Mendoza: candidata se posiciona como virtual gobernadora regional de Cusco, según boca de urna

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 celebradas este domingo 4 de octubre, la excandidata presidencial Verónika Mendoza se perfila como la virtual gobernadora regional de Cusco.

Según los resultados del sondeo a boca de urna elaborado por la encuestadora Datum, la postulante por la alianza electoral Venceremos logró consolidar un primer lugar con el 33,7% de los votos totales.

En segundo lugar se ubica Iván Aparicio, del Partido Regionalista Integración Nacional (PRIN), con un 19,1%; seguido por Héctor Acurio, de Ahora Nación, quien obtuvo el 17,5%; y Edy Cuellar, de la agrupación Progresemos, con un 9,2%. Esta holgada ventaja inicial posiciona a la dirigente de izquierda a un paso de asumir la conducción del departamento sureño.

Consolidación política y trayectoria

Mendoza compitió en esta contienda electoral al frente de la alianza Venceremos, plataforma política conformada por el partido que fundó, Nuevo Perú por el Buen Vivir, en conjunto con la agrupación Voces del Pueblo.

De confirmarse la tendencia oficial por parte del organismo electoral, esta victoria marcaría la primera experiencia ejecutiva de Mendoza en la administración regional y su segundo cargo obtenido mediante el voto popular, tras haber ejercido anteriormente como congresista de la República en representación de Cusco durante el periodo parlamentario 2011-2016.

Cabe recordar que la lideresa cusqueña postuló previamente en dos oportunidades a la presidencia del Perú, encabezando las fórmulas del Frente Amplio en 2016 y de Juntos por el Perú en 2021.

Perfil académico y experiencia profesional

Nacida y educada en la ciudad de Cusco, Mendoza realizó sus estudios superiores en el extranjero, graduándose en Psicología por la Universidad París VII Denis Diderot en 2003. Posteriormente, obtuvo una maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Sorbona Nueva-París 3 en 2006 y una maestría en Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.

A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado en la docencia e investigación social, trabajando en instituciones orientadas a la educación intercultural bilingüe como la Asociación Pukllasunchis de Cusco, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y el Centro Peruano de Estudios Sociales, donde desarrolló abordajes sobre la realidad de los pueblos indígenas.

La virtual elección de Verónika Mendoza al frente del Gobierno Regional de Cusco representa un hito clave en su trayectoria política, reconfigurando el mapa de poder en el sur del país.

Con el reto de dinamizar la economía regional y atender las demandas sociales de las comunidades campesinas, Mendoza deberá demostrar capacidad de gestión ejecutiva y articular consensos con diversos sectores para garantizar la gobernabilidad en una de las regiones más estratégicas e históricas del Perú.