José Jerí reaparece tras censura: Participó de evento de prevención de desastres ante lluvias intensas

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente de la República, José Jerí, reapareció públicamente desde una actividad ofrecida por el Centro Nacional de Predicción Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Ello, tras ser censurado por el Congreso de la República.

Recientemente, inició la semana de representación tal como lo anunció a través de su cuenta oficial de X. Ahora, volverá al Parlamento para ejercer la función congresal.

José Jerí reaparece

Tras ser censurado como presidente del Congreso y por consecuencia como presidente encargado de la República, José Jerí vuelve a aparecer públicamente y lo anuncia desde sus redes sociales.

Así lo dio a conocer desde el martes 24 de febrero a través de su cuenta oficial de X en donde participó de una reunión con dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua (SINATRANA). Ello, en el marco del inicio de la semana de representación.

Ahora, este jueves 26 de febrero participó de una actividad presentada por el Senamhi en el contexto de la emergencia climática que enfrente el Perú ante las intensas precipitaciones pluviales.

En su publicación resalta la labor del organismo en medio del contexto de las lluvias y otros fenómenos naturales. Su participación responde a articular "esfuerzos frente a las emergencias climáticas".

🌧️ *Articulando esfuerzos frente a las emergencias climáticas* 🇵🇪



En medio de las intensas lluvias, crecidas de ríos y eventos extremos que vienen afectando diversas regiones del Perú, el SENAMHI cumple una función esencial: monitorear permanentemente las condiciones... pic.twitter.com/sYN3p4lBVf — José Jerí (@josejeriore) February 26, 2026

Mensaje tras asunción de José Balcázar

A tres días de haber sido censurado por el Congreso, José Jerí publicó un curioso mensaje a través de su cuenta en X citando una frase de una obra literaria.

Ello, como forma de pronunciarse respecto a las decisiones políticas impulsadas por las diversas bancadas que decidieron sacarlo del cargo como presidente.

"'Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades' - Frase de Don Quijote de la Mancha Nos corresponde seguir mientras tanto", escribió en dicha plataforma.

Días atrás publicó un video a través de Tik Tok para despedirse del cargo con un video que reúne momentos de su Gobierno. Acompañado con un mensaje, resalta que su estadía en el cargo no fue sencillo pero que "cada paso se dio con convicción". Además, resaltó que continuará trabajando por el Perú desde su escaño.

#Viral #fyp #peru🇵🇪 #joséjerí ♬ Epic Inspiration - Kidmada @josejeriore Servir al Perú fue y seguirá siendo un honor 🇵🇪 Me voy con el corazón lleno y en paz. No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega. Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes, y seguir fortaleciendo la seguridad como base de un país con orden y futuro. Me quedo con el cariño de la gente en cada calle y en cada región que recorrí, y también con la deuda de llegar a quienes no pude visitar. Desde mi escaño seguiré trabajando por el Perú que soñamos: un Perú seguro y digno para todos. Gracias por tanto. Nos vemos pronto. #parati

En otra parte de su comunicado, agrega que deja encaminado su "encargo más firme" haciendo referencia a la garantía de contar con las Elecciones Generales 2026.

José Jerí reaparece en el ámbito político. Esta tarde participó de un evento enfocado en la prevención de desastres naturales. Ello, luego de haber sido censurado por el Congreso.