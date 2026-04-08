Fuerza Popular denuncia "persecución a la democracia" tras sentencia contra Rospigliosi: "Defendió el orden"

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante el adelanto del fallo del Poder Judicial que dictó nueve meses de prisión suspendida contra Fernando Rospigliosi por difamación agravada a Delia Espinoza, Fuerza Popular se pronunció denunciando una "persecución a la democracia".

Este martes 7 de abril, la jueza Norma Carbajal encontró culpable de difamación agravada al presidente del Congreso, quien llamó "aliada del terrorismo y de las economías ilegales" a la exfiscal de la Nación en julio del 2025.

El juzgado consideró que las afirmaciones de Rospigliosi no formaron parte de una crítica política legítima, sino de un ataque directo.

Fuerza Popular arremete contra el PJ

Esta decisión fue rechazada tajantemente por la organización política liderada por la candidata presidencial, Keiko Fujimori. El mismo martes por la noche, FP emitió un comunicado mostrando su respaldo al también aspirante al Senado.

"Fernando Rospigliosi ha sido condenado por respaldar a policías y fuerzas del orden que defendieron el orden constitucional frente al intento de golpe de Pedro Castillo. Tomó una posición clara: defendió el orden", señalaron.

El partido naranja arremetió contra la izquierda, denunciando la existencia de una "práctica sistemática disfrazada de justicia" por parte de este sector.

Persecución a la democracia pic.twitter.com/EeArpk32Ei — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) April 8, 2026

Además, según Fuerza Popular, este grupo considera un "crimen" que el congresista haya defendido "a quienes sostuvieron al país en uno sus momentos más críticos".

"Desde que derrotamos al terrorismo en los 90, la izquierda ha intentado avanzar infiltrándose en la Justicia, el único poder que no elige la gente. Desde ahí han buscado perseguir, distorsionar y condicionar la voluntad popular", indicó FP.

Advirtieron que el fujimorismo continuará "resistiendo" el avance de "un modelo antidemocrático de miseria y sometimiento ideológico" que, supuestamente, el sector de la izquierda quiere imponer.

Finalmente, firmaron el comunicado haciéndose llamar "la fuerza del orden".

"Tratan de silenciar críticas a la mafia caviar"

Minutos después de conocer su sentencia, el titular del Parlamento se pronunció en su perfil de X, donde, en primer lugar, aseguró que fue condenado a prisión "por defender a policías y militares de la injusta e ilegal persecución de la exfiscal".

Además, se ratificó en que Espinoza es "pro terrorista, pro delioncuencia y desquiciada", destacando que fue sancionada por el Congreso y la JNJ "por las ilegalidades que cometió cuando era Fiscal".

Finalmente, exhortó a "barrer el sistema judicial", pues este representa, según él, un obstáculo para combatir la criminalidad.