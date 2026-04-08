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Federico Girotti: Revelan la inédita razón por la que el delantero no es tomado en cuenta en Alianza Lima

Luego de quedar fuera del clásico ante Universitario, el popular Mr. Peet reveló los motivos de Pablo Guede para no tener en cuenta a Federico Girotti a pesar que Alianza Lima pagó una millonada por su pase.

Revelan la verdadera razón de la no continuidad de Federico Girotti en Alianza L
Revelan la verdadera razón de la no continuidad de Federico Girotti en Alianza L (AL)

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 08/04/2026

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La reciente derrota ante el rival de todo la vida ha dejado un ambiente enrarecido en Alianza Lima. Los íntimos perdieron la punta del Torneo Apertura luego de la victoria de Chankas CYC generando que las dudas que parecían haber quedado en el olvido, vuelvan a aparecer respecto a la continuidad de Pablo Guede.

Los motivos para dejar afuera a Federico Girotti

Además, los hinchas se volcaron a las redes sociales para criticar duramente al estratega argentino y sus decisiones tomadas el último sábado en el Estadio Monumental. Una de las más cuestionadas fue la ausencia de Federico Girotti de la convocatoria a pesar que el club blanquiazul pagó más de un millón y medio de dólares por hacerse de sus servicios.

El bajo rendimiento de Paolo Guerrero y el poco aporte de Luis Ramos desde el banco, acrecentaron aún más los comentarios respecto al atacante argentino. Respecto a ello, el periodista Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, reveló el motivo por el que no estaría siendo considerado en el primer equipo de Alianza Lima.

En una reciente edición del programa 'Madrugol' en YouTube, aseguró que Federico Girotti no es del paladar futbolístico de Pablo Guede lo cual fue advertido cuando fue contratado como entrenador. Pese a ello, la directiva íntima siguió adelante con su fichaje al punto de pagar 1,6 millones de dólares a Talleres de Córdoba por su fichaje.

Alianza Lima oficializó el fichaje de Federico Girotti.
Federico Girotti llegó a Alianza Lima procedente de Talleres de Argentina.

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"A Pablo Guede no le gusta Federico Girotti. Es la realidad. No lo pidió y la realidad es que no lo quería. Por eso, cuando se afinaban detalles para ficharlo yo advertí que quizás a Guede no le convenza, porque puede preferir un jugador de características distintas", indicó Mr. Peet.

Levantan cierre temporal de Matute

Otra mala noticia que involucraba a Alianza Lima fue el cierre temporal de Matute a raíz de los lamentables hechos del 3 de abril donde un hincha falleció y otros 40 resultaron heridos en medio de un banderazo.

Por suerte, el club subsanó las observaciones impuestas por la Municipalidad de La Victoria por lo que la clausura quedó desestimada este último miércoles 7 de abril.

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"El municipio de La Victoria levantó la clausura de Matute. Alianza Lima corrigió las observaciones señaladas por la municipalidad, por lo que el recinto queda habilitado para el duelo ante Cusco FC", reveló el periodista Gerson Cuba.

En consecuencia, Mr. Peet reveló que Federico Girotti no es del agrado futbolístico de Pablo Guede por lo que decidió dejarlo fuera del clásico ante Universitario.

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