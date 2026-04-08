Universitario: Tribuna sur del Estadio Monumental fue sancionada por actos de racismo ante UTC

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario sacó un buen resultado tras empatar 0-0 en su debut en la Copa Libertadores ante Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué. Pero mientras los cremas sumaban en tierras cafeteras, en nuestros país recibían un duro castigo luego de un polémico hecho ocurrido fechas atrás durante un partido del Torneo Apertura.

Universitario fue sancionado por actos de racismo ante UTC

El pasado sábado 14 de marzo cuando los merengues recibieron a UTC en el Estadio Monumental, dos jugadores del club cajamarquino acusaron a un sector de la tribuna sur de lanzarles insultos racistas referente a su color de piel.

Este hecho fue ratificado por el juez del partido quien de inmediato activó el protocolo antiracismo de acuerdo a como indica el reglamento. El informe del referí también registró el hecho señalando específicamente incluso los sonidos que habrían hecho este grupo de aficionados.

Finalmente, la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 sancionó a Universitario por este episodio castigando la tribuna sur del Estadio Monumental con la reducción del 30 % de su aforo de cara a al siguiente encuentro de local en el Torneo Apertura ante Garcilaso.

Además, el club crema deberá abonar una multa económica que asciende a las 5 UIT o poco más de 27 mil soles. Por último, la institución merengue tendrá que realizar una campaña en contra del racismo a través de sus canales oficiales y dos días antes de su próximo partido en casa.

Tribuna sur del Estadio Monumental fue sancionado.

"Ordenar Universitario, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Único Disciplinario, que publique y mantenga difundida, a través de sus canales oficiales de redes sociales, una campaña institucional de rechazo al racismo bajo el mensaje "Basta al Racismo", con una anticipación no menor de dos (2) días calendario previos a su siguiente partido en condición de local", indica el documento.

¿Por qué no jugó Sekou Gassama?

Respecto al partido ante Deportes Tolima, Javier Rabanal fue consultado sobre la no presencia de Sekou Gassama como una de las variantes. El estratega español fue claro al señalar que el cotejo no ameritaba un cambio de delantero y sí por las bandas.

"Con los cambios entendíamos que una referencia de '9' no nos hacía tanta falta porque estábamos progresando mucho por fuera", indicó en conferencia de prensa.

Para resumir, Universitario fue sancionado con la reducción del 30 % de aforo de la tribuna sur del Estadio Monumental y 5 UIT de multa por los actos de racismo ocurridos ante el duelo por UTC.