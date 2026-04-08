Cayó sicario que baleó a mujer en condominio de Jesús María: Reveló que le ofrecieron hasta S/4000 por asesinarla

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Agentes de la Policía Nacional capturaron al sicario identificado como Cristhian Mauricio Pizarro Cabrera, alias 'Bolao', que baleó a una mujer en un condominio de Jesús María, el pasado 24 de marzo.

Efectivos de la Diviac capturan al sicario 'Bolao' en San Miguel

Este miércoles 8 de abril, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) capturaron a Cristhian Mauricio Pizarro Cabrera en un operativo llevado a cabo en el distrito de San Miguel, tras varios días de seguimiento e inteligencia policial.

Vale recordar que, este sujeto conocido como alias 'Bolao' intentó asesinar a una mujer en las inmediaciones de un condominio ubicado en la avenida Brasil, en Jesús María, el pasado 24 de marzo.

Tras su intervención, el sicario confesó a sangre fría estar implicado en el ataque contra la madre de familia, sin embargo, guardó discreción con respecto a la identidad del autor intelectual del hecho.

Al ser confrontado si es que la persona que lo contrató fue la pareja de la agraviada solo atinó a expresar: "Creo que tienen ahí algo que ver". Y deslizó la posibilidad de que haya existido un intermediario quien contactó con él para realizar el ataque contra la mujer.

Además, reveló haber estado preso años y que solo ha tenido un ingreso al penal de Lurigancho. "He estado como siete años y recién he salido hace un par de años", refirió el sicario.

Revela que le ofrecieron hasta 4 mil soles por asesinar a la mujer

Si bien el objetivo era acabar con la vida de la madre de familia, Pizarro Cabrera, aquel 24 de marzo, hirió a su víctima que se encuentra grave. Al respecto, cuando se le interrogó sobre cuánto dinero le pagaron por realizar ello indicó que le ofrecieron hasta 4 mil soles, pero como no logró realizarlo, no le abonaron dicho monto económico.

En tanto, el coronel PNP Robert Trujillo, jefe de la Diviac, indicó que la hipótesis principal apunta a que habría un tercer implicado, quien sería el que el sicario confesó que lo contrató.

En tal sentido, subrayó que se están realizando las coordinaciones necesarias entre la Diviac, DEPINCRI de Jesús María y el Ministerio Público para reconstruir los hechos y establecer hechos de responsabilidad.

Es así que, tras días de seguimiento agentes de la Diviac capturaron al sicario que baleó a una mujer en un condominio de la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María. Tras su intervención confesó que le pagaron 4 mil soles por dicho ataque, efectuado el pasado 24 de marzo.