FUERTES OLEAJES ANÓMALOS se harán presentes nuevamente en el litoral, advierte la Marina de Guerra

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos de hasta fuerte intensidad en el litoral peruano para este fin de semana.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 25-26 de la DHN, este fenómeno estará presente de la noche del 27 de junio hasta la noche del 2 de julio. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso si es que piensas viajar a una de las regiones costeras que estará bajo alerta.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN emitidas en su reporte de fecha 24 de junio, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el arribo del oleaje ligero se registrará a partir de la noche del sábado 27, incrementando a moderado en tarde del lunes 29 de junio y disminuyendo a ligero en la noche del miércoles 01 de julio.

En el caso del litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta Supe, el oleaje ligero incrementará a nivel moderado en la mañana del lunes 29 de junio y volverá a ligero en la mañana del miércoles 01 de julio.

Del mismo modo, para la zona al sur de Supe hasta San Juan de Marcona, el oleaje subirá a tipo moderado por la mañana domingo 28, intensificándose a fuerte en la madrugada del lunes 29, regresando a moderado en la mañana del martes 30 de junio y decreciendo finalmente a ligero desde la noche del jueves 02 de julio.

Para el litoral sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), persistirá el oleaje ligero del suroeste, elevándose a moderado en la noche del domingo 28, también intensificándose a fuerte en la tarde del lunes 29, disminuyendo a moderado en la mañana del martes 30 de junio para volver a ligero en la noche del jueves 02 de julio.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Aviso Especial de Oleaje N.º 25-26

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.