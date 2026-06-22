Fuertes oleajes anómalos nuevamente en el litoral: ¿Hasta cuándo se registrarán?

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tal como lo anunció la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), desde este lunes 22 de junio se reportarán nuevos oleajes anómalos de hasta fuerte intensidad en el litoral peruano, según el Aviso Especial de Oleaje N.º 24-26.

En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso si es que te encuentras en una de las regiones costeras que estarán bajo alerta.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con los pronósticos de la DHN, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el arribo del oleaje ligero se reporta desde la mañana del lunes 22, incrementándose a moderado en la tarde del martes 23 y disminuyendo a ligero por la tarde del miércoles 24 de junio.

En el caso del litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta Chancay, la llegada del oleaje ligero también se registrará desde la mañana del lunes 22, subiendo a nivel moderado en la madrugada del martes 23 y volviendo a ligero por la tarde del miércoles 24 de junio.

Asimismo, al sur de Chancay hasta San Juan de Marcona, el oleaje ligero se percibe desde la tarde del domingo 21, estando en nivel moderado desde la mañana del lunes 22, intensificándose a fuerte en la noche de hoy, regresando a moderado en la tarde del martes 23 para volver a ligero desde la tarde del jueves 25 de junio. Dicho pronóstico se extenderá hasta la región Tacna.

Aviso Especial de Oleaje N.º 24-26

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general, durante los días en alerta.