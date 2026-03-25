GLP a la baja: ¿Dónde se encontró menor precio de este combustible en Lima?

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Buenas noticias para los amigos del volante! Se comienza a reportar una baja en los precios del GLP en los grifos de la capital tras casi un mes espera tras la rotura del ducto de Camisea.

El reporte fue realizado durante la mañana de este miércoles 25 de marzo desde un grifo de Petroperú, dando así el inicio a lo que sería el restablecimiento de precios de combustibles a favor del bolsillo de los conductores y ciudadanos.

Precios de GLP comienzan a bajar

Este miércoles 25 de marzo, se reportó la baja de precio del GLP desde los grifos en la capital, noticia esperada por los conductores tras la crisis energética que afronto el país.

El medio TV Perú Noticias, informó desde un grifo de Petroperú, que el GLP se encontraba en venta desde los S/8.99, precio que llegó a alcanzar precios por encima de los S/20. La estación de gas se encuentra ubicada frente al Hospital del Niño, en los límites de Breña con Jesús María.

Desde el inicio del desabastecimiento por gas a inicios de marzo, los grifos de la capital presentaron un alza de precios, lo cual motivó a Osinergmin, y otras entidades del Estado, a fiscalizar las estaciones de servicio ante la excesiva alza de precios.

Incluso, la expresidenta del Consejo de Ministros condenó el acaparamiento injustificado lo que motivó que la Fiscalía inicie investigaciones ante la especulación.

Ahora, el precio del gas licuado de petróleo (GLP) ya estaría normalizándose a los precios encontrados pre emergencia energética que en muchos grifos alcanzaba entre los S/5 y S/6.

Muchos conductores tuvieron que aceptar el alza de precios lo que ha significado una afectación a sus bolsillos. Ante tal escenario, la búsqueda de grifos con un menor precio motivó que los choferes busquen los precios más económicos.

Osinergmin rechaza argumentos de "fuerza mayor" de TGP

Osinergmin rechazó el pedido de ampliación de plazo presentado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) para sustentar que el incidente se trató de un evento de "fuerza mayor".

El pedido solicitado por TGP no se llevó a cabo debido a que se establece un plazo de 15 días hábiles para presentar un informe técnico donde se sustenten las condiciones excepcionales.

TGP no logró demostrar tales condiciones, motivo por el cual la ampliación fue denegada. Además, Osinergmin informó que la investigación técnica sobre el evento ocurrido el 1 de marzo continúa.

Este miércoles se reportó una baja de precio de GLP en el grifo de Petroperú ubicado frente al Hospital del Niño en la intersección de Breña y Jesús María.