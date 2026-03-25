Corte de LUZ en Lima y Callao el 26 de marzo: Hasta por 9 horas sin servicio eléctrico en estos distritos

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de luz en Lima y Callao el jueves 26 de marzo. Así lo confirmó la empresa Pluz Energía a través de un comunicado, en el cual detalla qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico.

Motivo del corte de luz en distritos de Lima y Callao

Miles de usuarios se verán afectados con el corte de luz este jueves debido a los trabajos de mantenimiento y mejora del sistema eléctrico, por lo que la compañía Pluz Energía Perú recomendó a los vecinos tomar precauciones y medidas previsionales para aminorar el impacto de la suspensión que será en un determinado horario escalonado.

¿Qué distritos no tendrán luz el 26 de marzo?

A continuación, el detalle completo de los distritos que se verán afectados en Lima y el Callao este jueves y el horario de la suspensión:

Sin luz en Callao

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Jr. Áncash C/ Jr. Guisse, Jr. Guisse cdra. 6, Av. Costanera cdra. 10, Barrio Fiscal N° 5 Mz. M.

En La Punta

Áreas sin luz: Psje. 2 de Mayo cdras. 1, 2, calle Agustín Tovar cdras. 1, 2, 3, 4, Jr. Arrieta cdra. 4, calle Tarapacá cdras. 1, 2, 5, 6, 7, Av. Almirante Grau cdras. 1, 2, calle Medina cdras. 0, 1, 2, Av. Saenz Peña cdra. 1, 2, Av. Crnl. Francisco Bolognesi cdras. 4, 5, Jr. García y García cdra. 3, Jr. Moore cdras. 1, 2, Malecón Pardo cdra. 1, Jr. Larco cdra. 1, calle Tnte. Ferre cdra. 2.

Horario: Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

En Carabayllo

Zonas afectadas: Urb. Torreblanca Mzs. 82, 83, 87, 88, 92, 93, 94, 95, Pro. Viv. La Floresta de Carabayllo Mz. 94, Asoc. Prop.

Horario: Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.

En San Juan de Lurigancho

Sin luz desde las 9:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. en: Asoc. Viv. San Hilarión Mzs. P, Q, Q1, R, S, T, U, V, W, Av. Próceres de la Independencia cdras. 21, 22, Jr. Las Anonas cdra. 2, Jr. Las Ortigaas cdra. 21, Jr. Los Helechos cdra. 1, Jr. Los Huertos cdras. 21, 22, Jr. Los Linos cdras. 1, 2, Jr. Los Pelitres cdra. 21, Jr. Las Oxalidas cdras. 21, 22.

en: Asoc. Viv. San Hilarión Mzs. P, Q, Q1, R, S, T, U, V, W, Av. Próceres de la Independencia cdras. 21, 22, Jr. Las Anonas cdra. 2, Jr. Las Ortigaas cdra. 21, Jr. Los Helechos cdra. 1, Jr. Los Huertos cdras. 21, 22, Jr. Los Linos cdras. 1, 2, Jr. Los Pelitres cdra. 21, Jr. cdras. 21, 22. Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Urb. Canto Grande Mzs. A, C, E, F, G, N, Av. Santa Rosa de Lima cdras. 6, Av. Sta. Rosa de Lima Sur cdra. 6m Asoc. Viv. Vista Alegre 5ta etp. Mzs. C, C8, Conj. Hab. Concepción Mz. E3, Cmte. Prop. Jr. Granados Eumalia Mzs. B, C, D, E, G, H, I, J, Agrup. Viv. Hermanos Flores Mz. E.

En Ancón

Desde las 9:30 a.m. a 12:30 sin luz en Pan. Norte peaje Ser.

Sin luz en Comas

Desde las 8:30 a.m. hasta las 12:00 en Jr. 21 de Setiembre cdras. 8, 9, Jr. Puno cdras. 2, 3, Jr. Los Pinos cdras. 8. 9. Av. Sta. Cruz cdras. 3, 4, Jr. Sta Rosa cdras. 8, 9, Av. 21 de Setiembre cdra. 8.

Finalmente, en Huacho no habrá luz desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. Industria Pacocha Mz. G, H, I, J Y K; ubicados en el distrito.

De esa manera, como parte de un plan de mantenimiento en la red, Pluz Energía anunció que habrá un nuevo corte de luz en distritos de Lima y Callao el 26 de marzo, por lo que recomienda desconectar los artefactos de alto consumo antes de la hora de reposición para evitar sobrecargas.