¿El 1 de abril será FERIADO o día NO laborable por Semana Santa? Esto se sabe

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la llegada de Semana Santa en Perú este 2026, surge una de las dudas más frecuentes entre los trabajadores y estudiantes: ¿el miércoles 1 de abril será considerado feriado o día no laborable a nivel nacional? Conoce qué dice la normativa vigente.

Semana Santa en abril: Calendario oficial

De acuerdo con el calendario oficial y el Decreto Legislativo N.º 713 este jueves 2 y viernes 3 de abril son feriados nacionales como parte de fechas importantes por Semana Santa que recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

A pesar de que estos días de celebración son aprovechados por muchas personas para fortalecer su fe, otros se escapan de la rutina para viajar a otros destinos en el interior del país por los días libres en el calendario que tienen carácter obligatorio tanto para el sector público y privado.

En el marco de esas fechas surge una duda entre la ciudadanía: ¿se extenderá el feriado para el 1 de abril o se podrá considerar como día no laborable? Todo ello para poder agarrar las maletas y planificar por más días unas cortas vacaciones o aprovechar el mayor tiempo posible en familia.

¿El 1 de abril será feriado o día no laborable?

Ante esa interrogante, es importante recordar la distinción legal para evitar confusiones en el pago o la asistencia:

Feriado nacional: El descanso es obligatorio . Si se trabaja, el empleador debe compensar al trabajador económicamente o con otro día de descanso.

. Si se trabaja, el empleador debe compensar al trabajador económicamente o con otro día de descanso. Día no laborable: Suele ser aplicable al sector público y las horas deben ser recuperadas posteriormente. El sector privado puede acogerse de manera opcional.

Teniendo ello en cuenta, es clave aclarar que de acuerdo a la normativa vigente consolidada en el Decreto Legislativo N.º 713, que regula los descansos remunerados en el país, el miércoles 1 de abril no es considerado feriado ni día no laborable por Semana Santa. Esto significa que las actividades laborales, académicas y comerciales se darán con total normalidad en sus horarios habituales.

Actividades por Semana Santa 2026.

Rutas alternas en Carretera Central por Semana Santa

Muchas personas aprovecharán Semana Santa para viajar al interior del Perú. Como es habitual, conducirán por la Carretera Central; sin embargo, deben tener en cuenta que el MTC mediante la Resolución Directoral N.° 008-2026-MTC/18 dispuso la restricción temporal a la circulación de vehículos de carga pesada mayor a 3.5 toneladas en la Ruta Nacional PE-22.

No podrán circular en determinados horarios en el tramo comprendido entre el kilómetro 19 (Ñaña) y el kilómetro 145 (centro poblado Pucará), en ambos sentidos, en dos periodos específicos:

Desde las 8:00 p.m. del miércoles 1 de abril hasta las 8:00 a.m. del jueves 2 de abril.

del miércoles 1 de abril hasta las 8:00 a.m. del El domingo 5 de abril, entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m.

En ese marco se dieron 5 rutas alternas para agilizar el flujo de viajeros por Semana Santa, que te mostramos en la siguiente imagen:

5 rutas alternas a la Carretera Central durante feriados de Semana Santa.

Antes de armar tus maletas desde el 1 de abril, ten en cuenta que ese día no será considerado feriado ni día laborable por Semana Santa, de acuerdo a la normativa vigente y el calendario oficial revelado en El Peruano.