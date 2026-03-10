José Balcázar responde sobre Vladimir Cerrón y otros líderes políticos: "Me llevo muy bien con todos"

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José María Balcázar, fue consultado por la posible liberación de Vladimir Cerrón, líder político de Perú Libre, agrupación política del cual el mandatario es partidario. Ante ello, negó presión por parte del organismo político o de

Balcázar responde sobre Vladimir Cerrón

Durante la conferencia de prensa respecto a los avances en la emergencia energética en Megantoni, José Balcázar fue consultado sobre si Perú Libre ejerce presión con el fin de salvaguardar al líder político del partido, Vladimir Cerrón.

Ante ello, Balcázar precisa que "jamás" conoció ni aceptó la presión de nadie. Aseguró que es un "hombre independiente" que no permite que sus actos sean manipulados.

En ese sentido, resalta los diversos consensos multipartidarios que ha presidido y que incluso llevaron a que fuera elegido como presidente de la República. "Así como con Perú Libre, mantengo la mejor de las relaciones con todas las bancadas", asegura.

"No ha habido ninguna prevalencia de Vladimir Cerrón con quien, por su puesto, me llevo muy bien, y, además, con todos los líderes me llevo muy bien. Lo he dicho y repito, yo soy un amante del diálogo", indicó.

Balcázar aseguro que busca darle "continuidad técnica" a los proyectos pendientes dejados por anteriores gobiernos. "Los pocos meses que nos han concedido, constitucionalmente, tengo que respetarlos". Así, garantiza que las Elecciones Generales 2026 luego de redireccionar "todo el dinero necesario" para su realización.

Vladimir Cerrón busca anular su prisión preventiva

A poco más de un mes para los comicios del 12 de abril, el candidato presidencial por Perú Libre, Vladimir Cerrón, presentó un habeas corpus que busca anular su prisión preventiva.

Ahora, el Tribunal Constitucional (TC) programó una audiencia para este miércoles 11 de marzo con el fin de revisar tal solicitud, resaltando la rapidez con la que fue atendida la demanda presentada por el candidato prófugo de la justicia.

La defensa presentó tal recurso con el fin de que el TC analice si la medida de prisión preventiva fue aplicada de forma correcta o si corresponde modificarla. De proceder favorablemente, el camino político de Cerrón se vería despejado cerca a las votaciones de abril.

Actualmente, Vladimir Cerrón se encuentra prófugo de la justicia por más de dos años e incluso se encuentra incluido en la 'Lista de los más buscados' del Ministerio del Interior cuya recompensa asciende hasta los S/ 500 mil.

El presidente José Balcázar negó presiones por parte del partido Perú Libre y Vladimir Cerrón en su gestión e indicó que es un político que se "lleva muy bien con todos".