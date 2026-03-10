RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Policial
Seguridad en penales

Abogada fue detenida en Castro Castro: intentó INGRESAR chip de celular a visita legal

Una abogada fue detenida tras intentar ingresar un chip de celular al penal Castro Castro, durante un control de seguridad del INPE. El objeto estaba oculto entre sus pertenencias y luego detectado por las autoridades.

Personal del INPE de Castro Castro detectó el chip de celular durante el control (Composición Exitosa)

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 10/03/2026

Una abogada fue intervenida por personal de seguridad cuando intentaba ingresar un chip de celular al penal Miguel Castro Castro, uno de los establecimientos penitenciarios más grandes del país, ubicado en San Juan de Lurigancho, Lima. El hecho ocurrió durante el proceso de revisión previo al ingreso de visitantes, un procedimiento obligatorio para abogados y familiares de los internos.

De acuerdo con información difundida por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la mujer fue identificada como Mónica Liliana Meza Rivas, quien acudió al penal para reunirse con un interno en calidad de defensa legal. Sin embargo, durante la inspección de seguridad, el personal penitenciario detectó un objeto prohibido entre sus pertenencias.

El hallazgo se produjo cuando los agentes revisaban los objetos que llevaba la visitante. En ese momento encontraron un microchip de telefonía móvil escondido dentro de un monedero, el cual estaba guardado en el bolsillo de su saco. El dispositivo fue incautado inmediatamente y se activaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Según informó el INPE, el control permitió impedir que el chip ingresara al establecimiento penitenciario, donde los celulares, chips y otros dispositivos electrónicos están estrictamente prohibidos debido al riesgo de que sean utilizados para coordinar delitos desde el interior de los penales.

Hallazgo durante control de seguridad

El incidente ocurrió cuando la abogada se presentó en el área de control destinada a las visitas legales. Este espacio es utilizado para verificar que las personas que ingresan al penal no porten objetos prohibidos.

Durante la revisión, el personal penitenciario encontró el chip y procedió a intervenirla. Tras el hallazgo, se informó inmediatamente a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias del caso.

El INPE confirmó que la mujer se había presentado como abogada del interno Víctor Moisés Manchego Plasencia, recluido en uno de los pabellones del penal Castro Castro.

Investigación en curso

Luego de la intervención, la abogada fue puesta a disposición de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes. Posteriormente fue trasladada a la Depincri de San Juan de Lurigancho, donde se realizan las diligencias junto con el Ministerio Público.

Las autoridades buscan determinar las circunstancias en las que se intentó introducir el chip al penal y si existe algún tipo de coordinación con internos o terceros.

El INPE recordó que el ingreso de dispositivos de comunicación a centros penitenciarios está prohibido porque puede facilitar actividades ilícitas desde el interior de las cárceles. Por ello, los controles de seguridad se aplican a todos los visitantes, incluidos abogados.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades revisan los detalles del intento de ingreso del dispositivo. La información fue difundida inicialmente por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

