Universitario pierde pieza clave para enfrentar a FC Cajamarca en el Monumental: "Va a estar 10 días de baja"

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cuando todo parecía bien encaminado para recibir a FC Cajamarca en el estadio Monumental, Universitario de Deportes sufrió un golpe inesperado y pierde una pieza clave para este partido, una ausencia que cambia los planes del cuerpo técnico y sacude la interna crema.

¿Quién se lesionó en Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes ultimaba detalles para su partido por la fecha 5 del Torneo Apertura, pero en los entrenamientos apareció la primera gran mala noticia para el equipo que dirige Javier Rabanal.

🎙️@Gustavo_p4: "Carabalí entró hoy muy bien"



"Hoy se lesionó Aldo Corzo y será baja por 10 días. Eso abre la oportunidad de que alguien entre a la lista de convocados".#L1Radio



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/A3Cioqrrnj — L1MAX (@L1MAX_) February 27, 2026

Se trata de Aldo Corzo, capitán y uno de los referentes del plantel de Universitario de Deportes, quien quedó descartado para enfrentar a FC Cajamarca en el estadio Monumental.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta en el programa L1 Radio, donde explicó con claridad la situación médica del jugador. "Se lesionó Aldo Corzo. Tiene una lesión y va a estar 10 días de baja aproximadamente", informó el comunicador.

Aunque Corzo venía aguardando su oportunidad desde el banco de suplentes en los últimos encuentros, su experiencia y liderazgo lo mantenían como una alternativa clave para este partido.

Pese al golpe, la noticia abrió una puerta que no estaba en los planes iniciales. El principal beneficiado sería Miguel Silveira, refuerzo brasileño que ahora tiene altas posibilidades de integrar la nómina final e incluso sumar sus primeros minutos oficiales con la camiseta crema.

Pero no todo son malas noticias en tienda merengue, pues se confirmó el regreso de Anderson Santamaría, quien había sido reservado por precaución en el último partido frente a Sporting Cristal.

"Eso abre la posibilidad de que ingrese uno más a la lista, recordando que Santamaría vuelve también a la lista. Si se quedaba Corzo, podía que Silveira quede fuera, pero con esto, tal vez ya no. Rabanal lo definirá", explicó Gustavo Peralta.

Próximo partido de Universitario de Deportes

Universitario llega a este encuentro luego de empatar 2-2 ante Sporting Cristal, resultado que le impidió colocarse como único líder del campeonato. Ahora, el equipo crema busca recuperar terreno en la Liga 1 2026 frente a un rival que atraviesa un gran momento.

FC Cajamarca, actual campeón de la segunda división, viene de derrotar 3-1 a Melgar, en un partido donde la gran figura fue Hernán Barcos, autor de un triplete. El partido se jugará este domingo 1 de marzo, desde las 6.00 p. m., y será transmitido por L1 Max.

Así, Universitario llega golpeado a su duelo ante FC Cajamarca en el Estadio Monumental, tras confirmarse la baja de su capitán, Aldo Corzo, una ausencia que obliga al comando técnico de Javier Rabanal a replantear su esquema.