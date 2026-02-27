Capturan a presuntos integrantes de 'Los Malditos de Cono Norte': Se dedicarían a extorsionar empresarios

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres sujetos que presuntamente estarían implicados en el reciente atentado contra una pollería ubicada en el distrito de Puente Piedra. Según información policial, los detenidos conformarían la banda criminal 'Los Malditos de Cono Norte', dedicada a extorsionar a empresarios.

PNP brindó conferencia

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el coronel Jorge Luis Carpio, jefe de la División de Secuestros de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de la PNP, brindó detalles sobre la intervención que llevó a la captura de dichos sujetos. Además, explicó la forma de operar de dicha banda.

Es así que, dicha organización criminal estaría dedicada a extorsionar a negociantes y empresarios de Lima Norte, por lo que, según la policía, su próximo plan era secuestrar a una persona. "Con consecuencia fatal ", dijo el coronel PNP. Además, indicó que los sujetos tenían como finalidad grabar el hecho delictivo y difundirlo para generar temor.

Remanentes de 'Los Niches'

Cabe mencionar que, dicha banda es remanente de la organización criminal denominada 'Los Niches' y, su captura se debe a un labor de inteligencia por parte de los efectivos policiales que la desarticularon al capturar a sus presuntos integrantes. Además, señalaron que las denuncias impuestas por las víctimas de extorsión, sirvieron de ayuda para dar con el paradero de los sujetos.

"Ellos vienen utilizando los elementos incriminatorios que los caracterizan, por ejemplo, hemos incautado teléfonos celulares, una diversidad de equipos telefónicos en donde ellos los utilizan y se esconden detrás de él para amenazar a sus víctimas y del contenido del registro de las llamadas, mensajes y videos, se llega a determinar y establecer el accionar criminal de ellos en agravio de muchos comerciantes, empresarios de la zona", dijo a la prensa, este viernes 27 de febrero.

Hallaron diversas cuentas bancarias

Asimismo, el coronel Carpio indicó que los sujetos detenidos cuentan con diversas cuentas bancarias, en las cuales se recibía el dinero producto de las extorsiones. Según detalló, la banda viene operando desde hace años, por lo que al ver la trazabilidad de las cuentas, se podrá determinar la suma de dinero que han acumulado hasta el momento.

En conclusión, el jefe de la División de Secuestros, Jorge Luis Carpio, indicó que las autoridades también buscarán evidenciar la participación de otros delincuentes implicados, a través de las transferencias realizadas desde las cuentas incautadas. "Vamos a identificar a los demás integrantes", enfatizó.