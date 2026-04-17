Ejecutivo solicitará facultades legislativas al Congreso para combatir crisis de Inseguridad, anuncia el presidente Balcázar

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Frente a la grave crisis de inseguridad ciudadana que azota a diario a cientos de peruanos, el presidente José María Balcázar, anunció este viernes 16 de abril, que su Gobierno solicitará nuevas facultades legislativas al Congreso de la República para hacerle frente a este flagelo.

En entrevista exclusiva para el programa "Hablemos Claro", el jefe de Estado señaló que dicho requerimiento será presentado "muy probablemente esta semana"; asimismo, puntualizó que existe una "déficit de legislación penal", el cual no permite darle armas suficientes al sistema de justicia para que, en el marco de sus funciones, pueda investigar, procesar y sentenciar a quienes hayan infringido la ley.

Plantea modificatorias al Código de Ejecución Penal y al Código de Procesal Penal

Durante su visita a los estudios de Exitosa, José María Balcázar mencionó que su administración planteará unas modificatorias al Código de Ejecución Penal y al Código de Procesal Penal para darle "efectividad", tanto a su Gobierno como al que asumirá funciones desde el próximo 28 de julio de 2026.

Las facultades, explicó, son como parte de la Política General de Gobierno que ayer sustentó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, como parte del pedido de voto de confianza que terminaría recibiendo en el Congreso con 56 votos a favor, 10 en contra y 13 abstenciones.

"En las cárceles tienen en este momento, teléfonos instalados fijos en cada cuadra y desde allí hablan y desde allí extorsionan hacia fuera. Cada visita (son tres visitas a la semana), cada persona lleva 10 personas de visita y lleva S/ 300 cada uno y son del mismo ámbito delincuencial. De tal manera, que sumada a cada semana por cada preso, hay un dinero importantísimo que a los delincuentes ya no les interesa salir de ahí", sostuvo.

En esa misma línea, acusó un aparato de "corrupción generalizada" en las cárceles, la cual permite que se generan extorsiones tras las rejas, y que a la fecha haya llamado al fracaso los cambios de funcionarios en el INPE. Indicó además, que se encuentran "analizando este fenómeno" para dejarle los lineamientos al próximo Gobierno, a fin de que pueda mejorar esta problemática penitenciaria .

Otro objeto a estudiar con la modificatoria del Código de Ejecución Penal y el Código de Procesal Penal, es establecer la delimitación de la funciones en materia de investigación de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar anunció que su gobierno solicitará al Congreso facultades legislativas para combatir la crisis de inseguridad. "Probablemente esta semana", precisó.



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Lima Metropolitana bajo estado de emergencia

Ante la ola de criminalidad que golpea permanentemente a la capital, el Gobierno amplió el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 30 días, a partir del pasado 30 de marzo.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 044-2026-PCM promulgado por el Poder Ejecutivo, la PNP mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Durante la duración de la medida excepcional, se sigue suspendiendo el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Cabe señalar que, para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

Desde el Ejecutivo apuntan a intensificar la lucha contra la delincuencia para intentar devolver paz a miles de ciudadanos de a pie, empresarios y emprendedores de diferentes partes del país.