Congreso de la República otorgó voto de confianza al Gabinete Ministerial de Luis Arroyo con 72 votos a favor

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de un panorama de tensión por un supuesto fraude en las elecciones 2026, el Congreso de la República otrogó el voto de confianza al gabinete ministerial de Luis Arroyo con 72 votos a favor, 15 en contra y 17 abstenciones.

Otorgan voto de confianza a Gabinete Arroyo

La tarde de este jueves 16 de abril el pleno del Congreso de la República otorgó el voto de confianza al Gabinete Ministerial que lidera Luis Arroyo. El premier expuso la política general de su gobierno teniendo como punto principal de su agenda la lucha contra la criminalidad así como otras problemáticas que afronta actualmente el país.

Así tras cuatro horas de intervenciones y debate, con 72 votos a favor. 15 en contra y 17 abstenciones la representación nacional aprobó otorgar la investidura al Gabinete Ministerial.

Noticia en desarrollo...