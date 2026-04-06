Congreso rechaza suspender investigaciones contra el presidente José María Balcázar hasta julio

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante las denuncias presentadas en su contra en su condición de congresista, el presidente José Balcázar seguirá siendo investigado por el Congreso, luego de que la Comisión de Ética desestimara las resoluciones que proponían no hacerlo hasta que deje la Presidencia.

Balcázar seguirá siendo investigado por el Congreso

Este lunes, el grupo de trabajo presidido por Elvis Vergara sometió a votación el Expediente N.° 254-2025-2026/CEPCR sustentado en base a que, al encontrarse Balcázar ejerciendo la Presidencia de la República, investigarlo podría ir en contra del principio de separación de poderes.

Sin embargo, los integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria, rechazaron las recomendaciones elaboradas por el equipo técnico del grupo de trabajo, con solo tres votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

Las denuncias que pesan sobre José María Balcázar corresponden a investigaciones abiertas por el Ministerio Público.

La más grave de ellas es por el presunto delito de apropiación ilícita, ya que se le acusa de no haber bancarizado los ingresos del Colegio de Abogados de Lambayeque durante su gestión como decano en 2019.

Congreso continuará investigación a José Balcázar en el marco de denuncias pese a su condición de Presidente.

La segunda es por falsa declaración en procedimiento administrativo, por omitir en su hoja de vida electoral los ingresos recibidos en dichas cuentas personales del Colegio de Abogados.

La tercera lo investiga por desobediencia a la autoridad, al haber incumplido un mandato del Tribunal de Transparencia durante el proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional que él presidió como congresista.

Expresidentes del Congreso respaldan a Fernando Rospigliosi

Antes de que el Poder Judicial dé a conocer el fallo de la querella por difamación que interpuso Delia Espinoza contra Fernando Rospigliosi, los expresidentes del Congreso salieron en su defensa y rechazaron la "criminalización" de sus opiniones.

En noviembre del 2025, la flamante decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) interpuso una querella por difamación agravada al titular del Parlamento por llamarla públicamente "aliada del terrorismo y de las economías ilegales" en una publicación de X.

Asimismo, el congresista de Fuerza Popular utilizó términos como "desquiciada" y "prodelincuente" para referirse a la exfiscal de la Nación.

En ese sentido, la demanda fue admitida a trámite por el PJ el pasado enero, y adelanto del fallo se programó para mañana martes 7 de abril a las 3 de la tarde.

A poco menos de un día para que se conozca la sentencia del también aspirante al Senado, los últimos seis expresidentes del Congreso del actual periodo emitieron un comunicado conjunto este lunes respaldando al parlamentario fujimorista.

Los congresistas firmantes son Maricarmen Alva, Lady Camones, José Williams, Alejandro Soto, Eduardo Salhuana y, el también expresidente de la República, José Jerí.