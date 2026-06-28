Gobierno envía 14 toneladas de ayuda humanitaria a víctimas del doble terremoto en Venezuela

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno del Perú, a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), envió la mañana de este domingo 28 de junio, 14 toneladas de bienes de ayuda humanitaria en favor de los damnificados por los terremotos ocurridos en Venezuela, el último 24 de junio.

Cabe precisar que, la entrega fue autorizada por el Ejecutivo a través de la Resolución Suprema N.º 189-2026-PCM, como parte de la asistencia humanitaria internacional que brinda nuestro país como Estado miembro del Sistema de las Naciones Unidas.

Detalles de la donación peruana a Venezuela

De acuerdo con lo señalado por el INDECI, la donación estuvo conformada por 2 250 bolsas de arroz de 1 kilogramo, 2 250 paquetes de fideos de 500 gramos, 1 500 unidades de aceite de 200 mililitros, 300 bolsas de azúcar de 1 kilogramo y 3 000 conservas de atún de 170 gramos.

Asimismo, se remitieron 50 carpas para campamento de lona con capacidad para cinco personas, 100 camas metálicas plegables, 100 mosquiteros de tafetán, 100 pares de botas de PVC, 90 bidones plásticos de 140 litros, 90 cocinas de dos hornillas con balón de gas de 5 kilogramos, 48 juegos de ollas de aluminio de 11 piezas, 50 juegos de vajilla de 31 piezas, 50 mesas plegables de plástico y 100 juegos de aseo personal de 70 piezas.

El jefe del INDECI destacó, que el avión Lima 100 Hércules consta con una capacidad de 20 toneladas, por lo que les permite realizar el viaje de seis horas directo a Caracas, sin escalas.

La ayuda que entrega el Perú a Venezuela está valorizada en 278 406 soles, según la resolución refrendada por el presidente José María Balcázar, su primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, y el canciller Carlos Pareja Ríos.

Cifras de víctimas mortales siguen en aumento

En un nuevo pronunciamiento público realizado desde Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que a la fecha la cifra de víctimas mortales a consecuencia del doble terremoto asciende a 1 430. Asimismo, se registraran 3 238 heridos y 3 142 familias damnificadas.

De igual manera, el funcionario manifestó que hasta el sábado 27 han sido atendidas 73 736 familias, especialmente en el estado de La Guaira, al norte de Caracas, el más afectado por los movimientos sísmicos.

En ese sentido, hizo un nuevo llamado a sus compatriotas para que no acudan a la ciudad en mención, a fin de tener las vías los más despejadas posibles para el paso de los contingentes internacionales que ya están trabajando en el país.

De esta manera, el Perú se hace presente para ayudar a la población venezolana en el que es considerado, el desastre natural más devastador de su historia.