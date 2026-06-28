Gobierno peruano autoriza donación de ayuda humanitaria en favor de damnificados de Venezuela tras terremotos

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno del Perú autorizó, a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la entrega de ayuda humanitaria en favor de los damnificados de Venezuela, a consecuencia de los terremotos ocurridos la noche del miércoles 24 de junio.

Dicha acción a cargo de la administración del presidente José María Balcázar se enmarca en la Resolución Suprema N.º 189-2026-PCM, publicada el 27 de junio en el Diario Oficial El Peruano.

Donación de bienes valorizados en 278 406 soles

De acuerdo con el dispositivo emitido por el Poder Ejecutivo, los bienes están valorizados en 278 406 soles, entre los que incluye: arroz, fideos, aceite, azúcar, atún, así como carpas y ropa de abrigo, enseres y menaje (juego de aseo personal).

La norma señala que el Perú al ser un Estado miembro del Sistema de las Naciones Unidas, asume el compromiso de realizar acciones para la entrega de "ayuda humanitaria, recursos técnicos, institucionales y financieros" para contribuir a la mitigación de los efectos de los desastres naturales. Por lo tanto, su entrada en vigencia inicia en la misma fecha de su publicación en el diario oficial.

Cabe precisar que, esta no es la única acción proveniente del Perú hacia Venezuela, en las últimas horas partió un grupo de 44 bomberos voluntarios hacia a Caracas para apoyar en las labores de búsqueda y rescate de personas desaparecidas.

Cifras de víctimas mortales siguen en aumento

En un nuevo pronunciamiento público realizado desde Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que a la fecha la cifra de víctimas mortales a consecuencia del doble terremoto asciende a 1 430. Asimismo, se registraran 3 238 heridos y 3 142 familias damnificadas.

De igual manera, manifestó que hasta el sábado 27 han sido atendidas 73 736 familias, especialmente en el estado de La Guaira, al norte de Caracas, el más afectado por los movimientos sísmicos.

En ese sentido, hizo un nuevo llamado a sus compatriotas a que no acudan a la ciudad en mención y que cualquier ayuda la pueden hacer en los siguientes centros de acopio: la carpa de La Carlota y la Almacenadora de Catia.

Además, sostuvo que hay más de 30 000 militares, policías, rescatistas, personal médico, paramédicos y psicólogos venezolanos, desplegados en las zonas afectadas, más los equipos que van llegando de diferentes partes de la región.

Desde el Perú, el documento que autoriza la ayuda humanitaria ha sido refrendado por el mandatario, su primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, y el canciller Carlos Pareja Ríos.