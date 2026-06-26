Congreso: SAC dio cuenta de denuncia constitucional de Juntos Por el Perú contra el canciller Carlos Pareja

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso dio cuenta este viernes 26 de junio sobre la denuncia constitucional formulada por el partido político Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja Ríos.

Como se recuerda, el personero legal de la organización política, Pablo Salas Charca, acusó al ministro de Relaciones Exteriores de haber "desmantelado de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico, informático y de custodia diplomática de los sufragios", con referente a la votación de peruanos en el extranjero, el pasado 7 de junio.

Procedimiento para calificar denuncia como máximo en 10 días hábiles

En su sesión extraordinaria llevada a cabo esta tarde, el grupo de trabajo parlamentario que preside la legisladora Lady Camones dio cuenta de la acusación planteada por el partido de izquierda, conforme al artículo 89 del Reglamento del Congreso.

"La Denuncia Constitucional N.º 717 formulada por el congresista Bernardo Jaime Quito Sarmiento contra el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos José Pareja Ríos, por la presunta infracción a los artículos 31, 45 y 176 de la Constitución, y por la presunta comisión del delito de atentado contra el derecho al sufragio, tipificado en el artículo 359 del Código Penal", narró la congresista.

#URGENTE Tal como lo adelantó El Comercio la Subcomisión dio cuenta de la denuncia constitucional presentada por Juntos por el Perú —a nombre de Jaime Quito— contra el canciller Carlos Pareja. @Politica_ECpe https://t.co/G39JgWTC8A pic.twitter.com/npo9pMC9Dl — Erik Rivera (@ErikRivera__) June 26, 2026

En ese sentido, la Subcomisión tiene 10 hábiles como máximo para calificar la denuncia constitucional. Si se declara inadmisible, se archiva. Si se admite, hay dos posibilidades: que se declare improcedente (y por lo tanto, se archive) o que se declare procedente, siendo derivada a la Comisión Permanente para el inicio de su procedimiento.

Bancada Socialista busca su interpelación

Tal como fuera anunciado hace unos días, la Bancada Socialista presentó formalmente la moción de interpelación contra el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos.

El documento, que consta de ocho páginas y fue presentado con la coautoría del candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino, incluye un pliego interpelatorio de 23 preguntas, con la finalidad de que el ministro detalle los "procedimientos técnicos y logísticos realizados en los consulados para garantizar la transparencia de las elecciones 2026".

A manera de descargo, el canciller Carlos Pareja negó cualquier acto de "interferencia, manipulación o favorecimiento político", y aseguró que su sector actuó con respeto a la legalidad y en coordinación con los organismos electorales.

Sobre el procedimiento actuado en su contra, indicó que esperará con "serenidad y respeto institucional" el pronunciamiento de las autoridades correspondientes, sin perjuicio de ejercer su derecho de defensa ante las instancias respectivas.