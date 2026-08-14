Carabayllo: joven es detenido en flagrancia tras apuñalar a adulto mayor en plena vía pública

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un joven de 26 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional tras ser acusado de apuñalar a un adulto mayor en plena vía pública, en el distrito de Carabayllo. El ataque ocurrió durante la noche en la avenida Parque Zonal y dejó a la víctima gravemente herida.

Víctima aún no ha sido identificada

Según las primeras informaciones policiales, el adulto mayor recibió al menos tres puñaladas en el pecho. Los agentes de la comisaría de Santa Isabel llegaron rápidamente hasta el lugar y encontraron al hombre tendido sobre el pavimento, en medio de un charco de sangre.

La víctima vestía una camisa azul, pantalón jean del mismo color y zapatillas azules con rojo. Sin embargo, hasta el momento no ha podido ser identificada, debido a que no llevaba documentos personales cuando fue encontrada por los efectivos policiales.

El presunto agresor fue identificado como Weyner Smith Pérez Quispe, de 26 años, quien habría sido intervenido en flagrancia luego de atacar con un arma blanca al adulto mayor. Los agentes procedieron con su detención y lo trasladaron a la dependencia policial.

El joven permanece custodiado en la comisaría de Santa Isabel, donde se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar qué habría motivado la agresión y establecer las responsabilidades del detenido.

🔴🔵 Carabayllo: detienen a sujeto tras crimen pasional.



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Extorsiones en Carabayllo

Hace unos días, Carabayllo volvió a ser escenario de un violento ataque armado contra un transportista. Un conductor de miniván fue asesinado por dos delincuentes que lo perseguían en una motocicleta y le dispararon mientras circulaba por la avenida Lima. En medio de la fuga, otra miniván embistió la moto de los atacantes, dejando a uno de ellos gravemente herido.

El crimen ocurrió la noche del jueves en la zona conocida como Vista Hermosa, cuando la víctima recorría la ruta Carabayllo-Puente Piedra. Según la información preliminar, los delincuentes se acercaron a la miniván en la que viajaba el conductor, que además iba acompañada por otra unidad, y abrieron fuego directamente contra él. Durante el ataque, un pasajero también resultó herido.

La víctima fue identificada como Street Tritson Sauret Quispe Ramos, de 32 años. Tras el atentado, fue trasladado de emergencia al Hospital de Puente Piedra; sin embargo, falleció en el trayecto debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos. El pasajero herido también recibió atención médica y permanece bajo evaluación.