Susy Díaz regresará a Perú tras agresión a Flor Polo y Luiggi Yarasca niega todo: "Nunca ha habido violencia"

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Susy Díaz decidió cancelar sus vacaciones en España y regresar a Perú para acompañar a su hija, Florcita Polo, luego del episodio de presunta agresión que habría sufrido por parte de su pareja, Luiggi Yarasca. Mientras la excongresista prepara su retorno a Lima, el empresario reapareció públicamente para rechazar las acusaciones de violencia física y psicológica en su contra.

Susy Días preocupada por Flor Polo

La preocupación por el estado de Florcita habría llevado a la excongresista a cambiar sus planes de viaje y priorizar el bienestar de su hija. La noticia de la denuncia generó angustia en su entorno cercano, por lo que Susy Díaz decidió retornar al país para brindarle su respaldo en medio de este complicado momento.

La encargada de confirmar el regreso fue Deysi Araujo, amiga cercana de la excongresista, quien precisó que ambas volverán a Lima este lunes 9 de noviembre. Asimismo, reconoció que la situación también la mantiene preocupada, debido al cariño que siente por la hija de Susy Díaz, a quien considera como una hermana.

"Ya estamos regresando el lunes (hoy) porque la preocupación de Susy es muy grande como madre e incluso para mí también porque Florcita es como una hermana para mí", dijo Deysi Araujo muy preocupada en declaraciones para Trome.

Luiggi Yarasca reaparece y niega acusaciones

Por otro lado, Luiggi Yarasca decidió pronunciarse públicamente luego de que Florcita Polo lo denunciara por presunta violencia física y psicológica. En un adelanto del programa 'América Hoy', el empresario rechazó las acusaciones y sostuvo que durante el tiempo que mantuvo una relación sentimental con la hija de la excongresista nunca existieron episodios de agresión.

"Nunca ha habido un acto de violencia ni agresión, en el tiempo en el que yo he estado con Flor, ella lo sabe perfectamente", dijo Luiggi para el programa de espectáculos.

Cabe resaltar que, su descargo será difundido en la edición del lunes 9 de noviembre del magazine. Como se recuerda, la agresión habría ocurrido en el hotel Rústica, donde ambos acudieron para compartir un momento juntos. Sin embargo, una discusión motivada por los celos habría terminado en violencia. Según el testimonio de Florcita, Yarasca la sujetó del cuello, la empujó contra una cama y continuó insultándola.

Posteriormente, mientras forcejeaban en un pasillo, Florcita perdió el equilibrio y cayó por las escaleras. Al recuperar la conciencia, encontró a varias personas a su alrededor. Además, aseguró que su pareja no la ayudó a levantarse e intentó desacreditar su versión señalando que se encontraba ebria. El expediente también muestra fotografías de las lesiones que habría presentado.