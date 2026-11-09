Monique Pardo pide ayuda económica tras sobrevivir al desplome del techo de su vivienda: "No sé como estoy viva"

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Monique Pardo atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida luego de sobrevivir al desplome de parte del techo de su vivienda, ubicada en el distrito de Lince. Tras el accidente, ocurrido durante la madrugada del sábado 7 de noviembre, la artista recurrió a sus seguidores para solicitar apoyo económico y afrontar los gastos de reparación de su inmueble.

Vivienda de Monique Pardo colapsa

El derrumbe ocurrió mientras la intérprete de 'Caramelo' se encontraba durmiendo. En ese momento, dos enormes vigas de madera se desprendieron de la estructura y cayeron a pocos centímetros de su cama. La artista estuvo cerca de quedar aplastada por los pesados materiales, pero consiguió salir físicamente ilesa del incidente.

Sin embargo, el impacto del accidente fue considerable. Debido a la fuerte impresión que sufrió y a sus antecedentes de insuficiencia cardíaca, Monique Pardo necesitó atención médica y fue trasladada al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati. La cantante quedó en estado de shock tras experimentar un episodio que pudo tener consecuencias mucho más graves.

En medio de esta complicada situación, la exvedette explicó que no cuenta con los recursos necesarios para reparar el techo de su casa ni recuperar todas las pertenencias que resultaron afectadas por el derrumbe. Por ese motivo, decidió hacer público su pedido de ayuda mediante una serie de publicaciones en su cuenta personal de Instagram.

Monique pide ayuda para recuperarse

Asimismo, compartió el número de teléfono de su representante, a través del cual recibirá las donaciones de las personas que deseen colaborar. El contacto habilitado es el 982054643 y los interesados deberán enviar los comprobantes de sus transferencias al mismo número mediante WhatsApp.

"Amores. Estoy bien, pero necesito su apoyo para poner el techo de mi casa. Vamos a compartir mi número para donaciones", dijo la artista muy conmovida frente a las cámaras.

Por otro lado, Monique Pardo anunció que reconocerá públicamente a quienes se solidaricen con ella en este difícil momento. Para ello, adelantó que realizará transmisiones en vivo a través de Instagram y TikTok, donde agradecerá a las personas que contribuyan económicamente con su recuperación.

Cabe señalar que la vivienda donde reside la artista perteneció anteriormente a su madre y tiene aproximadamente 100 años de antigüedad. El inmueble cuenta con una estructura de adobe y madera, materiales que quedaron expuestos tras el colapso parcial del techo y que ahora requieren atención para recuperar las condiciones de seguridad de la casa.