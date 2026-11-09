Payaso acude a centro de rehabilitación para ofrecer un show, pero termina internado: ¿qué pasó?

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un payaso se convirtió en protagonista de un video viral en redes sociales luego de que se difundieran imágenes de un peculiar episodio ocurrido aparentemente durante una presentación en Oaxaca, México. En la grabación se observa cómo varias personas se acercan repentinamente al artista y comienzan a sujetarlo, mientras aparentemente intentan retirarlo del lugar.

¿Payaso fue engañado en show?

El hecho llamó la atención de los internautas debido a que el hombre parecía desarrollar su espectáculo con total normalidad frente a un grupo de asistentes. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando varios sujetos se aproximaron para sujetarlo de los brazos, interrumpiendo su presentación y generando desconcierto entre quienes presenciaban la escena.

De acuerdo con la versión que acompaña las imágenes en distintas plataformas digitales, el artista habría sido contratado para ofrecer un show sin conocer las verdaderas intenciones de quienes solicitaron sus servicios. Supuestamente, la presentación habría sido utilizada como una estrategia para sorprenderlo y trasladarlo a un centro de rehabilitación, conocido popularmente como anexo.

En el video también se aprecia que, antes de que los hombres se acercaran al payaso, una persona toma el micrófono y anuncia la incorporación de un nuevo integrante. Instantes después, los sujetos intervienen y comienzan a retirar al artista, una situación que rápidamente despertó comentarios y diversas interpretaciones entre los usuarios de redes sociales.

¿Se confirmó el internamiento del payaso?

Pese a la repercusión que alcanzó la grabación, hasta el momento no existe información oficial que confirme que el payaso haya sido internado contra su voluntad en un establecimiento de rehabilitación. Tampoco se ha podido verificar que la supuesta contratación para ofrecer el espectáculo haya formado parte de un engaño organizado.

Asimismo, se desconoce la identidad del artista, el nombre del establecimiento al que presuntamente pretendían trasladarlo y el municipio de Oaxaca donde habrían ocurrido los hechos. Mientras tanto, generó diversas reacciones en redes.

"El payaso dijo nada más les recuerdo que la sonrisa es pintada", "Eso es un secuestro, digan lo que digan, los anexos se tienen que regular, pasan muchos abusos dentro de ellos", "Como dicen por allá: ya se lo cargó el payaso", expresaron.

Es así que, el episodio continúa generando comentarios en redes sociales, donde los usuarios cuestionan las circunstancias en las que ocurrió la intervención. Sin embargo, mientras no exista información oficial que esclarezca lo sucedido, se mantiene la incertidumbre sobre el destino del artista y si realmente intentaron internarlo mediante una supuesta contratación engañosa.