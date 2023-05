Gobierno observa proyecto de ley que elimina octógonos de advertencia de fórmulas para bebés

Este martes 30 de mayo, el Gobierno observó el proyecto de ley, promovido por el Congreso de la República, que plantea eliminar los octógonos de advertencia en las fórmulas para bebés.

La observación fue enviada a horas de vencerse el plazo para que el Ejecutivo se pronuncie sobre la propuesta legislativa, pese a que especialistas habían pedido días antes su necesario pronunciamiento.

El documento dirigido al presidente del Parlamento, José Williams Zapata, señala que la autógrafa de ley contraviene a las acciones dispuestas por el Ejecutivo en defensa de los niños, niñas y adolescentes.

Así pues, exhorta a cumplir con consignar los octógonos en estos productos, incluso a aquellos de régimenes especiales debido a que genera sobrerregulación.

La denominada "Ley que regula la elaboración y comercialización de los alimentos de regímenes especiales para poblaciones vulnerables" fue presentada por congresistas de la bancada de Alianza para el Progreso: Rosio Torres y Elva Julón.

A l respecto, el Decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, pidió observar el proyecto de ley.

El pedido fue en razón de que el Congreso no solicitó consulta a la institución de la salud, Colegio de Nutricionistas, y demás gremios para la elaboración de la propuesta legislativa.

"Estamos en contra de esta ley. Los padres, si les quieren dar [fórmula a sus hijos], deben saber los riesgos. Es un atentado contra la salud de los niños. No debemos permitir que no tengan las advertencias necesarias. No estamos en contra de que circule, pero que no haya publicidad engañosa", declaró Urquizo.